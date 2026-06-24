¿Dónde está actualmente la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores a DOS MESES del crimen?

“Que haya justicia y que le den pena máxima por el crimen que cometió”.

Autoridades en Venezuela hicieron públicas parte de las declaraciones que realizó Erika María ’N’, señanada por el asesinato de su nuera Carolina Flores, exreina de belleza, el pasado 15 de abril en Polanco, en la Ciudad de México.

Luego de su captura en Caracas, la mujer de 63 años sostuvo que lo ocurrido fue un accidente.

En tanto, Douglas Rico, director del área de criminalística que entrevistó a Erika María, siempre se refirió al arma homicida como un”juguetito” que le dejó su difunto esposo y que no recuerda donde lo dejó.

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Se confirmó además que la mujer se hospedó en tres hoteles de Caracas antes de ser detenida.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México continuó el trámite para su extradición por el delito de feminicidio.

Asimismo, amigos de la fallecida modelo habrían pedido en el pasado que el caso no quede impune.

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Juliana Cortés, amiga de Flores desde hace casi una década la recordó como una mujer alegre, humilde, carismática y profundamente empática. Incluso relató que días antes de su muerte la había visitarla en lo que sería la última vez que compartieron momentos juntas.