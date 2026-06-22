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Se mordía el labio por estrés y le brotó “herpes”, pero en realidad ERA SÍFILIS: “Soy responsable, no me cuidé”

Una joven de 23 años pensó lo peor por el gran historial de cáncer en su familia.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Shadia Brigitte creyó que tenía herpes por morderse los labios, pero en realidad era sífilis.

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“Fue un tiempo bastante complicado. Yo me sentía muy mal. Hay un gran historial de cáncer en mi familia y tenía miedo”.

Lo que comenzó como una herida sin importancia se convirtió en una alerta de salud para una joven de 23 años. Y es que según su relato, descargaba el estrés y ansiedad que le generaba su entorno laboral mordiéndose el labio.

Tras lesionarse por años, Shadia Brigitte, de origen argentino, se provocó una herida más grande. “Siempre tuve la costumbre de morderme el labio, pero esa vez me lastimé más de lo normal”, explicó.

Con el paso de los días, la herida comenzó a aumentar de tamaño y mostró características distintas a las que había experimentado antes. Preocupada, acudió al médico y los especialistas sospecharon que se trataba de herpes. Le indicaron crea crema, pero no funcionó.

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Tras varias semanas y otra opción médica terminó con un cirujano maxilofacial, amigo de la familia, quien la envió a hacerse studios y una biopsia.

Shadia ya pensaba lo peor y creía que se trataba de un cáncer. Y para poner más crítico su presente, la joven perdió su empleo, lo que agravó su estado emocional y convirtió la lesión visible en su labio en una dificultad adicional para buscar nuevas oportunidades laborales.

“Fue un tiempo bastante complicado. Yo me sentía muy mal. Hay un gran historial de cáncer en mi familia y tenía miedo. Fue como pelear contra mi propia mente. Pensaba en todo lo que me podría pasar si fuera eso, la quimioterapia, el proceso, la misma biopsia, que se me iba a caer el pelo, un montón de cosas se me pasaron por la cabeza. Pero también mi otra parte -más consciente- me intentaba calmar”.

Tras realizarse los exámenes correspondientes, recibió un diagnóstico inesperado: sífilis, una infección de transmisión sexual provocada por una bacteria.

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Ericka Rodríguez

La noticia la impactó profundamente. Según narró, inicialmente sintió miedo y confusión, aunque posteriormente comprendió que la enfermedad tenía tratamiento y que podía superarla siguiendo las indicaciones médicas adecuadas.

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Una vez iniciado el proceso de recuperación con penicilina, Shadia Brigitte reconoció que también reflexionó sobre la importancia de la prevención y los cuidados en las relaciones sexuales.

Con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad y compartir su experiencia, decidió publicar un video relatando todo lo ocurrido en sus redes sociales. Lo que comenzó como un desahogo personal terminó teniendo una gran repercusión entre los usuarios.

enfermedad transmisión sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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