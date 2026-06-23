¡Otra tragedia de vuelo en globo! Se incendia con 21 pasajeros y una familia de 8 murió LANZÁNDOSE

Otra tragedia de vuelo en globo cobró la vida una familia de 8 integrantes. Y es que la nave aerostática se incendió mientras se realizaba el paseo turístico que llevaba en total a 21 pasajeros.

Las impactantes imágenes registradas por testigos muestran el momento en el que las llamas envuelven el globo mientras pierde altura. Poco después, la mismo globo termina precipitándose en una zona de Praia Grande, en Brasil.

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El gobernador del estado confirmó que ocho ocupantes fallecieron y otras 13 lograron sobrevivir, entre ellas el piloto de la aeronave.

En tanto, los equipos de emergencia y bomberos trabajaron para asistir a los heridos y también aseguraron el área tras el impacto.

Las autoridades también confirmaron que no hay personas desaparecidas luego del accidente mortal.

Los investigadores intentan determinar qué originó el fuego que consumió el globo aerostático. Entre las principales hipótesis se analizan posibles fallas técnicas, aunque aún no existe una versión oficial sobre las causas del accidente.

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Praia Grande es uno de los destinos más conocidos de Brasil para la práctica de vuelos en globo aerostático debido a sus paisajes naturales y a la gran cantidad de turistas que visitan la región cada año.