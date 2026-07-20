Con final Argentina Vs. España, TelevisaUnivision anota golazo de rating: 30.5 millones de televidentes

El público prefirió TelevisaUnivision para ver la final entre España y Argentina en el torneo global que terminó este 19 de julio de 2026.

En total, 30.5 millones de personas sintonizaron las señales de TelevisaUnivision, como las estrellas y canal cinco.

TelevisaUnivision dio a conocer que sumaron 24.1 millones de personas (superando en 26 % a la competencia) en televisión abierta; más los conectados en ViX, 6.4 millones de personas.

Se trata de cifras que refrendan la preferencia del público para la cobertura de TUDN.

El partido más visto fue el de México vs. Inglaterra

35.9 millones de personas vieron el partido México vs. Inglaterra en los canales de televisión abierta y ViX, 28% arriba de la competencia de TelevisaUnivision.

En ViX, 7.5 millones de personas sintonizaron el partido, mientras que en la televisión abierta, a través de los canales de TelevisaUnivision, las estrellas y el Canal 5, así como TUDN, sintonizaron 28.3 millones de personas.