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Hallan sin vida y dentro de UNA MALETA a reconocida modelo; estaba en el baño con la regadera abierta

Una trabajadora de limpieza descubrió la macabra escena.

Junio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La modelo Natalia Villalba fue asesinada y colocada en una maleta.

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El pasado lunes 22 de junio, oculto en una maleta de viaje y al interior de una habitación de un edificio residencial en Bogotá, en Colombia, se encontró el cuerpo de una reconocida modelo.

El macabro hallazgo se produjo luego de que una trabajadora de limpieza ingresó al lugar y tras no obtener respuesta ingresó por la fuerza. Al revisar el baño descubrió una maleta con un cuerpo dentro mientras la regadera permanecía abierta.

De inmediato, la empleada dio aviso a las autoridades y así se descubrió que la víctima era la reconocida modelo colombiana Natalia Villalba.

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Primeras investigaciones apuntan a que la modelo rento el departamento. Además, los registros del edificio indican que entre el 3 y el 7 de junio existió una reservación relacionada con un ciudadano estadounidense procedente de Texas. Una estadía fue prorrogada hasta el 21 de junio, periodo durante el cual Natalia permaneció en el inmueble.

En medio de las investigaciones se requirió de la presencia de un ciudadano británico.

Según los registros de ingreso, el sujeto llegó el 17 de junio y salió al día siguiente. Las cámaras de seguridad lo tomaron transportando sábanas hacia la zona de lavandería del edificio.

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En tanto, los investigadores descubrieron entre las pertenencias de Natalia dos pasaportes con la misma fotografía, pero con apellidos diferentes. Uno de los documentos estaban vencido y el otro vigente con registros de viajes a España.

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Los forenses determinarán la fecha exacta del fallecimiento además de la causa de su muerte. Las autoridades buscan el paradero del ciudadano británico, quien pudo haber salido del país y, por lo tanto, requeriría de la intervención de la Interpol. Aún así, la Fiscalía precisó que no existe ninguna persona formalmente vinculada al proceso. La investigación sigue su curso.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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