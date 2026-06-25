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Muere ATROPELLADA trágicamente campeona olímpica de Tiro con Arco; tenía 24 años

El año pasado había ganado una medalla de oro en los Juegos Mundiales.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Denisa Baránkóva perdió la vida trágicamente a los 24 años.

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“La joven fue ingresada a última hora de la tarde tras ser atropellada por un coche”.

Hay gran tristeza en el mundo deportivo tras conocerse la noticia de la muerte de la campeona olímpica de Tiro con Arco, Denisa Baránkóva, quien perdió la vida tras ser atropellada. Tenía 24 años.

“Con profunda emoción y profundo pesar, recibimos la impactante información de que Denisa Hurban Baránková falleció en la noche del domingo al lunes a la edad de 24 años, convirtiéndose en víctima de circunstancias trágicas”, escribió la Asociación de Tiro con Arco de Eslovaquia (SLZ) en un comunicado.

La joven se encontraba cerca del estacionamiento de un edificio cuando un conductor perdió el control de su automóvil y chocó contra un vehículo estacionado.

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“Mientras conducía en el estacionamiento frente a un edificio residencial, el conductor no prestó suficiente atención al volante por razones aún desconocidas, lo que provocó que chocara contra un vehículo estacionado. Luego se desvió hacia una zona de césped, donde atropelló a dos personas”, declaró un portavoz de la policía regional.

Baránková fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario de Eslovaquia, donde más tarde perdió la vida. La otra persona, que también resultó herida, se trata de un niño de 11 años que solo presentó “lesiones en el pecho, la cabeza y una fractura de fémur”.

“La joven fue ingresada a última hora de la tarde tras ser atropellada por un coche. La paciente se encontraba en estado crítico, inconsciente y con múltiples lesiones graves. A pesar de los enormes esfuerzos de nuestro personal médico, lamentablemente no se pudo salvar a la paciente y falleció a causa de sus heridas”, declaró Eva Kliská, portavoz del Hospital Universitario de Bratislava.

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Cabe recordar que la deportista gano una medalla de oro en 2025 en los Juegos Mundiales.

Descanse en paz.

atropellado medallista
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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