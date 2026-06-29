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Hombre DEVORABA RESTOS de cadáveres y reconstruía rostros con piel humana; era camillero en hospital

El sujeto de 30 años fue detenido y en un interrogatorio admitió haber ingerido piel humana.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un hombre de 30 años fue arrestado tras ser sospechoso que comer carne humana.

Getty Images/Instagram

Un individuo de 30 años fue arrestado por la policía de Hungría tras descubrirse que coleccionaba partes de cuerpos humanos que había obtenido en cementerios abandonados y en su trabajo.

La Oficina Nacional de Investigación de Hungría arrestó en Budapest al hombre que estuvo almacenando restos humanos en el hospital donde trabajaba y en su casa.

Durante un registro a su departamento, investigadores hallaron cráneos, una pantorrilla con pie y una mano, así como una reconstrucción de un rostro humano preparado con piel facial. También se encontraron otros huesos guardados en una maleta.

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Además, había un corazón en un frasco, aunque no se sabe si era de origen humano o animal.

El sospechoso, que admitió haber recolectado los trozos de cadáveres, confesó también que sentía atracción por las partes de cuerpos humanos y que había preparado comida que había ingerido.

En tanto, permanece detenido bajo cargos de uso ilegal de cuerpos humanos.

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La policía señaló que el hombre “siente pasión por la anatomía y la patología, y le gusta diseccionar animales”. Sospechan que obtuvo las partes del cuerpo a través de su trabajo en un hospital y desenterrando cadáveres “en cementerios abandonados en Eslovaquia y Hungría”.

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@infobaeespana

🔴 Detienen en Hungría a un hombre caníbal de 30 años que coleccionaba partes de cuerpos humanos de cementerios abandonados y del hospital donde trabajaba #Detencion #Suceso #Canibal #Policia #Hungria

♬ sonido original - Infobae España

Se incautó su computadora, tabletas, celulares, tarjetas SIM y tarjetas de datos. Y todos los restos recuperados serán examinados por expertos forenses, indicó la policía, y añadió que el abanico de presuntos delitos podría ampliarse después de que se determine el origen de todas las pruebas.

canibalismo restos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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