Tragedia en Perú: AVALANCHA provoca la muerte de montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa

La naturaleza a través de las montañas mostró su implacable rostro arrebatándole la vida al matrimonio conformado por el mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense, Sandra Covone.

La pareja falleció tras ser alcanzada por una avalancha mientras ascendía el Nevado Tocllaraju, situado a más de 6 mil metros de altura en la Cordillera Blanca.

El fatal accidente ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando un grupo de tres andinistas subían en dirección a la cima de la montaña, al tiempo, el desprendimiento de nieve sorprendió a los escaladores en pleno ascenso, según difundió la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

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Las víctimas fueron identificadas, el mexicano Daniel Navarro, reconocido en el mundo del alpinismo y círculos de escalada, y su esposa Sandra Covone, con quien compartía expediciones y proyectos, quedaron sepultados en la nieve.

Hubo un tercer integrante de la expedición, el guía peruano Florentino Caldua, quien logró salir con vida del accidente. Tras los hechos, equipos especializados iniciaron una complicada operación de rescate en una zona marcada por la altitud, bajas temperaturas y dificultades de acceso.

Según medios locales, el alud se produjo cerca del denominado “hombro”, a unos 6 mil metros de altitud, cuando los montañistas se encontraban en una de las fases más delicadas del ascenso.

En tanto, las autoridades continúan reuniendo información para determinar las circunstancias exactas del desprendimiento de nieve.

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La terrible muerte de Navarro y Covone ha generado numerosas muestras de cariño entre deportistas, guías y aficionados a la montaña.

Compañeros de expediciones y miembros de la comunidad alpina han destacado la trayectoria y experiencia de Navarro, así como la pasión que compartía con Covone por las grandes montañas del mundo.

Descansen en paz.

