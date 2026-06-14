Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos

Un video grabado por el novio muestra a tres empleados arrojando a la mujer sin darse cuenta de que no está asegurada

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
mujer salto bungeee muere.jpg

La tragedia fue grabada por el novio

Captura Youtube La Nación

El novio está en shock mientras que la policía brasileña trata de localizar a dos fugitivos.

Esta tragedia comenzó como un tour turístico en el que una mujer y su novio decidieron probar el salto bungee, ese deporte extremo en el que las personas se tiran al vacío sujetadas mediante un arnés con una cuerda elástica que los hace ir hacia el piso y subir hacia arriba.
Un video publicado en redes sociales y retomado por La Nación de Argentina muestra el momento en que la mujer es levantada por tres empleados de lo que se supone es la empresa a cargo de la atracción.
TE RECOMENDAMOS: Elaine Haro no deja espacio para interpretaciones sobre su relación con Aldo De Nigris
Aparentemente el video fue grabado por el novio, quien enfoca a la mujer cuando es lanzada al vacío des de un puente con 40 metros de altura aproximadamente.

Más noticias internacionales de impacto:
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Hace apenas unos meses, perdió la vida el protagonista de ‘Dawson’s Creek’ a causa de cáncer.
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
Famosos
Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente
Mayo 18, 2026
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Mayo 26, 2026
Actor-Arrow.jpg
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
papa de britney spears.jpg
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Dónde y cómo ocurrió la tragedia de la mujer que murió al ser arrojada sin cuerda en un bungee?

La tragedia ocurrió en Brasil y en las imágenes se ve claramente que justo después de grabar a los empleados arrojando a su novia, el hombre enfoca el piso y se da cuenta de que la cuerda está intacta: los empleados habrían olvidado atar a la mujer.

Imágenes mostradas en le noticiario televisivo de La Nación muestran a los equipos de rescate buscando el cuerpo. Pero también hay videos desde otros ángulos, grabados por otros turistas, en los que se ve no solamente el momento en que es arrojada al vacío, sino su trayectoria hacia el piso.

También se informó que 6 personas fueron detenidas pero 2 más huyeron por lo que la policía los busca.

notas virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aficionado silla de ruedas partido mexico.jpg
Viral
Aficionado se levanta de su silla de ruedas en el partido de México y provoca debate en redes
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Junio 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Estadio-Azteca.jpg
Viral
Aficionado alemán llega al estadio para vivir la FIEBRE DEL FUTBOL y muere antes de la inauguración
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Secuestro.jpg
Viral
Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
daniela parra pablo villagran.jpg
Famosos
Coqueteos de Pablo con Daniela Parra en MasterChef molestan su novia y ponen en riesgo su relación
Mairanela Rodriguez le mandó un mensaje claro a su novio Pablo
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
nick reiner.jpg
Hollywood
Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia
El hombre de 32 años perdió a su abogado privado por no tener dinero para pagarle
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge campos lluvia.jpg
Famosos
Captan a Jorge Campos corriendo bajo la lluvia, descalzo y gritando en Reforma ¿qué le pasó?
El ex portero mexicano se quitó los zapatos y aseguro que la lluvia le da energía
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
charly lopez sahsa sokol.jpg
Famosos
Charly López se arrepiente de lo que dijo de Sasha y Luis de Llano
El cantante mandó un mensaje a través de un programa de televisión
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores