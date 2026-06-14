Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos

El novio está en shock mientras que la policía brasileña trata de localizar a dos fugitivos.

Esta tragedia comenzó como un tour turístico en el que una mujer y su novio decidieron probar el salto bungee, ese deporte extremo en el que las personas se tiran al vacío sujetadas mediante un arnés con una cuerda elástica que los hace ir hacia el piso y subir hacia arriba.

Un video publicado en redes sociales y retomado por La Nación de Argentina muestra el momento en que la mujer es levantada por tres empleados de lo que se supone es la empresa a cargo de la atracción.

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Aparentemente el video fue grabado por el novio, quien enfoca a la mujer cuando es lanzada al vacío des de un puente con 40 metros de altura aproximadamente.

¿Dónde y cómo ocurrió la tragedia de la mujer que murió al ser arrojada sin cuerda en un bungee?

La tragedia ocurrió en Brasil y en las imágenes se ve claramente que justo después de grabar a los empleados arrojando a su novia, el hombre enfoca el piso y se da cuenta de que la cuerda está intacta: los empleados habrían olvidado atar a la mujer.

Imágenes mostradas en le noticiario televisivo de La Nación muestran a los equipos de rescate buscando el cuerpo. Pero también hay videos desde otros ángulos, grabados por otros turistas, en los que se ve no solamente el momento en que es arrojada al vacío, sino su trayectoria hacia el piso.

🔥🚨LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026

También se informó que 6 personas fueron detenidas pero 2 más huyeron por lo que la policía los busca.

