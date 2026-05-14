Carlos Trejo dice que se comunica con Ringo Starr; cuenta cómo y para qué pero sus fans no le creen

Carlos Trejo hizo una de sus investigaciones paranormales en el Edificio Dakota de Nueva York, donde asesinaron a John Lennon.

De hecho, el llamado Cazafantasmas asegura que tiene en su poder un par de lentes que usó Lennon en vida y que le fueron regalados por Yoko Ono.

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“Para que se vayan de espaldas”, dice en un video publicado en su perfil de facebook.

Pero no es el único beatle con el que ha tenido contacto. Trejo también tiene comunicación con Ringo Starr.

¿Cómo se comunica con Ringo Starr?

En una entrevista con Chilango radio, el Cazafantasma asegura que durante ese mismo viaje en el que investigó las apariciones del alma de Lennon, llegó a conocer a Ringo Starr, con quien estableció una amistad tan fuerte que intercambiaron números de teléfono.

De acuerdo con su historia, Ringo utiliza un número en particular cada vez que viene a México y quiere hablar con él.

“Me marca de ese número para ponernos de acuerdo y vernos”, dijo Carlos Trejo.

Mostró incluso la pantalla de su teléfono con el perfil del supuesto contacto del baterista de The Beatles.

Y ese detalle fue precisamente el que provocó burlas de parte de sus propios seguidores ya que notaron que la foto de perfil es el logo de Televisa.

No obstante, Trejo insiste en que su historia es cierta.