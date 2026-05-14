Verónica Castro explota contra Cristian Castro por botar a Victoria Kühne: "¡Es mentiroso, tonto y muy inmaduro!”

Que Cristian Castro rechazara tener una relación con Victoria Kühne luego de que publicaron fotos juntos y que las familias parecieran aceptar su amor, provocó la furia de Verónica Castro.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, la diva de la televisión no escatimó en adjetivos contra su hijo y su toma de decisiones en el terreno amoroso.

“Siempre les dije, tengan cuidado porque dice mentiras. No se vale”, les dijo a los conductores de “Ventaneando”. “Yo lo vi en el Instagram que picó el aparato para decir que eran novios. Yo creo que sí eran novios y este se echó para atrás”.

“Yo creo que sí es tonto. Esta mujer tiene lo que quiere, tiene dos Grammys... Yo creo que (Cristian) se echó para atrás. Quedó mal con los papás de ella, los conozco de años”.

Verónica recriminó también que Cristian menospreciara a la empresaria: “No puede decir ‘esta chica, esta muchacha, esta chamaca’... ¡No, no! Es una mujer hecha y derecha, una mujer que no necesita nada. Sale en la revista Forbes con todo el dinero del mundo, la pura compañía que tiene cuesta 25 millones de dólares o más”.

“Si dijo que no y se echó para atrás, ¡pues qué güey! La verdad, porque tenía todo con esa mujer, no le iba a pedir NADA, porque no necesita nada”.

“Aparte de todo me hablaron por teléfono cuando estaban en la cena, estaban juntos, no me puede decir que no, yo los estaba viendo”, recordó Verónica sobre el romance exprés.

“Está mal que haya dicho esta tontería, si fue una broma, lo hizo muy mal. Si fue de verdad, y se echó para atrás, pues qué güey... ¡Y todo mal!”, insistió Verónica Castro.

“Muy inmaduro la verdad”, dijo de su hijo, de quien por cierto también se quejó por no llamarle el Día de las Madres. “No me habló el Día de las madres, me mandó unas pinches florecitas, que se las meta ya sabes...”.

Cabe mencionar que Cristian Castro dijo a “De primera mano” que, si bien sí salió con Victoria, realmente su relación no era formal.