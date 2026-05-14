Es mentira que Cristian Castro no haga nada: ¡se la pasó conquistando 5 mujeres en los últimos 5 años!

El amor viaja a la velocidad de una pareja por año en la vida de Cristian Castro.

El cantante se ha vuelto un experto en relaciones fugaces, lo cual le ha valido varios regaños de parte de su madre, la legendaria actriz Verónica Castro.

La anécdota más representativa de esta tendencia de Cristian al amor a toda velocidad que termina por estrellarse y hacer enojar a su madre, es aquella relación que tuvo con Carol Victoria Urbán, una violinista mexicana de la que quedó tan enamorado a primera vista que le propuso matrimonio enseguida.

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Y ella aceptó. Y se casaron. Y se fueron de luna de miel. Y fueron felices. Pero no para siempre sino apenas por 28 días.

Mientras estaban en Europa en el viaje para celebrar su matrimonio, tuvieron una fuerte discusión (Cristian ha asegurado que se debió a unos mensajes en el teléfono de ella) que desencadenó el divorcio y el regaño de Verónica Castro.

Algo similar ha ocurrido ahora con Victoria Kühne, lo que nos lleva a recordar el peculiar historial romántico del cantante en los últimos cinco años.

La modelo con la que casi fue padre

Maite Barra es una argentina sin relación con el medio artístico que conoció a Cristian como fan y se convirtió en su novia en medio de crisis por la pandemia de Covid.

Barra y Castro tuvieron, como es usual en los noviazgos del cantante, varias rupturas y reconciliaciones hasta que en 2023 ella anunció que ¡estaba embarazada!

Eso suponía que Cristian sería padre por cuarta vez pero de pronto el cantante comenzó a sospechar porque las fechas no coincidían del todo con alguna reconciliación sino más bien con un periodo de ruptura.

Maite Barra y Cristian Castro Instagram

Pidió hacerse una prueba de ADN y el resultado fue negativo.

El romance fugaz con Flor Arias

A mediados de 2022, justo en medio de una ruptura con Maite, Cristian trabajó como jurado del programa “Canta conmigo ahora”, en Buenos Aires. Ahí conoció y se enamoró de una modelo argentina: Flor Arias .

El romance tuvo su cúspide en septiembre, cuando Flor y Cristian viajaron juntos de Argentina a México para que ella lo acompañara a sus conciertos en la Feria de San Marcos. Publicaron entonces fotos y videos de su viaje en redes sociales y ella misma declaró: “Sí, estamos saliendo”.

Flor Arias y Cristian Castro Instagram

Pero Flor Arias dudó dela sinceridad de Cristian y al siguiente mes comenzó a alejarse y declarar que lo suyo con Cristian era una mera amistad.

El drama con Mariela Sánchez

En noviembre de 2025 Cristian Castro enfrentó una tormenta llamada Mariela Sánchez. El cantante y Mariela eran novios desde 2024 y su relación parecía evolucionar hacia el matrimonio cuando rompieron de manera estrepitosa.

Mariela, empresaria de bienes raíces argentina, fue acusada de saquear una tarjeta de crédito del cantante para comprarse ropa.

Aunque intentaron volver para concretar sus planes de boda, su relación ya estaba fracturada y terminaron definitivamente en noviembre de 2025.

Ingrid Wagner, la novia hermosa pero de poco tiempo

Ingrid Wagner, abogada, artista plástica y madre de 5 hijos apareció en la vida de Cristian en el primero de los rompimientos con Mariela.

Apenas dos semanas después de que se separó de ella esa primera vez, Castro anunció su nuevo noviazgo con Ingrid.

“Mi novia hermosa”, escribió en un mensaje de su perfil de Instagram donde mostró fotos con Wagner en el lujoso Ritz de Londres.

Su relación, obviamente, fue fugaz.

El caso de Victoria Kühne y el enojo de Verónica Castro

Lo de Victoria Kühne fue la gota que derramó el vaso para Verónica Castro. Cristian anunció que eran novios a través de un mensaje en Instagram en el que se mostró feliz a su lado.

Pero una semana después, insinuó que todo había sido un “malentendido”. Y ahora finalmente ha declarado que NO son novios.

Para Verónica eso fue inaceptable porque jugó con los sentimientos de varias personas, no sólo Victoria.

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Como informamos en TVyNovelas, Verónica regañó duro y director a su hijo: