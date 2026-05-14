Antes de La Mansión VIP, Queen Buenrostro enfrentó una infidelidad en otro reality y todo terminó a golpes

Queen Buenrostro está en el ojo de una tormenta que mezcla infidelidad en vivo, traiciones y promesas rotas.

La influencer y creadora de contenido participó en el reality show de La Mansión VIP junto con su novio... o el que era su novia hasta antes de entrar al concurso, otro creador de contenido al que llaman “Suavecito”.

Entraron juntos pero Queen salió eliminada en la tercera semana por lo que Suavecito se quedó en La Mansión... y a los tres días entró Kim Shantal, su ex novia.

Sucedió entonces la traición porque Suavecito no resiStió la tentación y tuvo intimidad en el reality, aprovechando un punto ciego dentro de la Mansión.

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El reality show terminó este fin de semana y mientras Queen se fue de viaje a Asia, Suavecito comparte ahora vida cotidiana con Kim Shantal.

El drama de Queen Buenrostros en “La Venganza de los ex”

Este drama que vivió Queen hizo que sus seguidores recordaran que no es la primera vez que queda atrapada en un escándalo dentro de una reality show.

Buenrostro participó en “La venganza de los ex VIP”, formato de MTV en el que los concursantes convivían con sus ex en la playa... pero también con hombres y mujeres solteras, lo que daba la oportunidad para vengarse.

En ese reality, Queen tuvo dos incidentes.

Primero con la Bebeshita, con quien se enfrentó luego de una dinámica en la que Brandon Castañeda prefirió a Queen. Bebeshita se sintió ofendida porque un día antes Brandon le había dicho que era “el amor de su vida”.

No olvidemos cuando se madrearon a la Queen panini #lamansiónvip #lamansionvip pic.twitter.com/sBUKepbgZ6 — post lindos (@RubCarmona31400) May 12, 2026

Bebsehita enfureció, le arrojó una bebida en la cara, Queen la fue a buscar pero recibió un empujón y terminó en el suelo.

En un capítulo posterior, Queen desarrolló cierto romance con Fano... justo cuando llegó a la playa su ex novio Cedric, al que, dijo, “amaba profundamente”.

Y luego entró Brandon, lo que dejó a Queen en medio de un caos emocional, amoroso e íntimo del que salió soltera.

