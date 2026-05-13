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Valeria Márquez: A un año SIN JUSTICIA del escalofriante crimen, el salón de belleza sigue intacto

La influencer realizaba una transmisión en vivo. Llegó un sujeto y disparos terminaron con su vida.

Mayo 13, 2026 • 
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Valeria Márquez

TikTok

Este 13 de mayo se cumple un año del asesinato de Valeria Márquez, una influencer que realizaba una transmisión en vivo en TikTok al interior de su salón de belleza. Pese al paso del tiempo, no hay un solo detenido.

Mientras el crimen sigue impune, el salón de belleza en Zapopan, Jalisco, permanece detenido en el tiempo. Tiene sellos de clausura y el mobiliario permanece como estaba en el último día de vida de Valeria Márquez.

Y es que, a un año del asesinato, la Fiscalía de Jalisco sigue con las investigaciones. En tanto, en el salón de belleza perduran los objetos tal como los dejó Valeria Márquez.

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Imágenes de Telediario Guadalajara muestran que, en el mostrador, incluso perdura la bolsa donde alguien le llevó un regalo a Valeria Márquez minutos antes de su muerte.

Un café y un peluche le fue enviado por una amiga. En el video que quedó grabado desde la transmisión en vivo de TIkTok, se veía a Valeria Márquez abrazando al peluche rosa mientras recibía los disparos.

¿Qué dicen las autoridades del caso Valeria Márquez?

Salvador González De los Santos, Fiscal de Jalisco, ha dicho en conferencia de prensa sobre los avances de la investigación: “Se nos ha complicado un poquito por las circunstancias del hecho, pero sí ha habido avances”.

De acuerdo con las autoridades, algunos testigos han rechazado testificar sobre el caso, mientras familiares de Valeria Márquez han sido descartados como posibles culpables.

En junio de 2025, el caso escaló a nivel internacional, pues el departamento del tesoro de EEUU mencionó a un presunto integrante del crimen organizado como presunto responsable. Sin embargo, la Fiscalía jalisciense dijo no contar con pruebas suficientes para seguir esa línea de investigación.

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El caso de Valeria Márquez sigue varias líneas de investigación

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