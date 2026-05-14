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El ganador del primer MasterChef Junior recuerda el día que el chef Herrera le echó a perder sus frijoles

Así luce y a esto se dedica el niño que ganó aquella primera edición en 2017

Mayo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
diego de jaurgeui masterchef.jpg

Diego de Jáuregui concurso desde Querétaro

Instagram / Azteca

Diego de Jáuregui fue un niño que cautivó con su ingenuidad a los televidentes y con su sazón a los jueces de MasterChef.

En 2017, cuando se realizó la primera edición de MasterChef Junior en México, Diego de Jáuregui fue uno de los concursantes elegidos y durante su participación protagonizó uno de los momentos más virales en la historia del programa.
Al estar cocinando frijoles refritos en un sartén, el Chef Herrera, uno de los jueces, se acerca a su estufa y los prueba.

“Le falta sal”, le dijo Herrera con el estilo lapidario que suele utilizar un poco en broma, otro tanto en serio.

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Diego de Jáuregui, entonces un niño de apenas 10 años, le hizo caso y le agregó una pizca de sal.
Entonces el chef Herrera aprovechó para darle una lección:

“Ustedes le tienen miedo a la sal”, le dijo en tono severo mientras le aventaba cuatro dedos de sal a los frijoles de Diego.

Luego tomó la cuchara, los revolvió, los probó y le dijo:

“Ay, se me pasó, ya perdiste”.

Sin entender que era una broma el niño Jáuregui puso cara de tristeza y espanto.

¿Qué hace actualmente el ganador del primer MasterChef Junior?

A casi una década del video (que se ha vuelto viral en varias etapas), Diego decidió recordarlo mediante una publicación de su Instagram en la que repite aquel gesto de profundo desencanto.

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Actualmente, Diego de Jáuregui tiene un podcats en el que habla sobre sus experiencias de vida como joven.

Además, sigue con su proyecto de convertirse en chef y comparte videos de sus experiencias en talleres, clínicas y cursos.

Masterchef Junior
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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