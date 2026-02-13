Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones

La tarde del 11 de febrero se registró una pelea entre dos menores de edad a las afueras de una secundaria ubicada en Tláhuac. Los violentos hechos dejaron a un alumno gravemente herido.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió fuera del plantel escolar durante el cambio de turno, cuando una riña derivó en el uso de un arma punzocortante.

El menor fue trasladado a un hospital cercano y horas después la abuela de Jeremy dijo que su nieto se encuentra grave tras haber recibido múltiples puñaladas. Añadió que el agresor, de 14 años, no asiste a la misma secundaria.

La cronología de los hechos refiere que Jeremy estaba por ingresar a la escuela cuando se percató que había un conflicto entre otros alumnos, y tras acercarse a ver qué ocurría, comenzó a ser agredido.

Mediante un video que fue difundido a través de redes sociales se observa cómo ambos adolescentes se golpean hasta terminar en el suelo, mientras son motivados por otros estudiantes que ríen.

En un fragmento del clip se escucha a otro joven ofender a Jeremy por su peso, mientras comienzan a aparecer manchas de sangre en la espalda del estudiante.

La abuela de Jeremy explicó que la riña fue detenida por un familiar, quien se percató de las agresiones al momento de ir a dejar a la secundaria a su hijo.

¿Cuál es el estado de salud de Jeremy?

Familiares del adolescente indicaron que perdió el bazo, órgano del sistema linfático e inmune, localizado en la parte superior izquierda del abdomen, que sirve como filtro de sangre.

Derivado de las puñaladas también enfrenta perforaciones en los pulmones, daños en el hígado y pérdida de parte del intestino. Además tuvieron que intubarlo.

La familia pidió a la población donar sangre tipo A positivo para la víctima. Al tiempo que pidió justicia para Jeremy, y exigió a las autoridades mayor seguridad para evitar que otro menor termine en estas condiciones.

