Suscríbete
Viral

Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones

La familia del estudiante está pidiendo donadores de sangre tipo A positivo para el menor.

Febrero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Caso-Jeremy.jpg

Jeremy fue atacado a las afueras de la secundaria y presenta severos daños de salud.

YouTube

La tarde del 11 de febrero se registró una pelea entre dos menores de edad a las afueras de una secundaria ubicada en Tláhuac. Los violentos hechos dejaron a un alumno gravemente herido.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió fuera del plantel escolar durante el cambio de turno, cuando una riña derivó en el uso de un arma punzocortante.

El menor fue trasladado a un hospital cercano y horas después la abuela de Jeremy dijo que su nieto se encuentra grave tras haber recibido múltiples puñaladas. Añadió que el agresor, de 14 años, no asiste a la misma secundaria.

TE RECOMENDAMOS: Cuidadora en jardín infantil ATACA a niña con discapacidad con un zapato y se burla

La cronología de los hechos refiere que Jeremy estaba por ingresar a la escuela cuando se percató que había un conflicto entre otros alumnos, y tras acercarse a ver qué ocurría, comenzó a ser agredido.

Mediante un video que fue difundido a través de redes sociales se observa cómo ambos adolescentes se golpean hasta terminar en el suelo, mientras son motivados por otros estudiantes que ríen.

En un fragmento del clip se escucha a otro joven ofender a Jeremy por su peso, mientras comienzan a aparecer manchas de sangre en la espalda del estudiante.

La abuela de Jeremy explicó que la riña fue detenida por un familiar, quien se percató de las agresiones al momento de ir a dejar a la secundaria a su hijo.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cuál es el estado de salud de Jeremy?

Familiares del adolescente indicaron que perdió el bazo, órgano del sistema linfático e inmune, localizado en la parte superior izquierda del abdomen, que sirve como filtro de sangre.

Derivado de las puñaladas también enfrenta perforaciones en los pulmones, daños en el hígado y pérdida de parte del intestino. Además tuvieron que intubarlo.

LEE TAMBIÉN: Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

La familia pidió a la población donar sangre tipo A positivo para la víctima. Al tiempo que pidió justicia para Jeremy, y exigió a las autoridades mayor seguridad para evitar que otro menor termine en estas condiciones.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jocabed-Betanzos.jpg
Viral
Exregidora entró al quirófano para arreglarse la nariz y terminó con un DERRAME CEREBRAL masivo
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sturla-Holm-Laegreid.jpg
Viral
Atleta confiesa llorando que fue INFIEL tras ganar una medalla olímpica y le pide perdón a su novia en vivo
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cuidadora-maltrato.jpg
Viral
Cuidadora en jardín infantil ATACA a niña con discapacidad con un zapato y se burla
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Payaso-hija.jpg
Viral
Payaso ’Trompetita Shows’ ruega por ayuda entre lágrimas, su hija cayó del tercer piso y su estado es grave
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho y ricardo peralta.jpg
Famosos
Poncho de Nigris explota contra Ricardo Peralta: “Feo por dentro y feo por fuera”
El influencer reaccionó a las versiones de que su evento Ring Royale ha tenido poca venta de boletos
Febrero 12, 2026
pepeaguilar.jpeg
Famosos
Reportan ataque armado contra convoy de Pepe Aguilar cerca de su rancho; cantante lanza comunicado
El gobierno del estado de Zacatecas informó que hubo “una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata”
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
samadhi znedejas adriano.jpg
Famosos
Hermano de Samadhi Zendejas laza una teoría sobre la cancelación de la pelea contra Alana
Adriano Zendejas reveló lo que sabe sobre el contrato
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
imleda tuños jose manuel.jpg
Famosos
¿Cuál es la condena para Imelda Tuñón en caso de perder la demanda con José Manuel Figueroa?
El cantante acusó a Imelda por “responsabilidad civil por daño moral”
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores