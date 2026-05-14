Lila Deneken se retira de la música con la canción que la hizo famosa: “Ya hice lo que tenía que hacer”

La del 8 de mayo de este 2026 fue la última vez que Lila Deneken se subió a un escenario para cantar “Por cobardía”.

La canción que le dio más popularidad en la década de los años 80 fue también la que eligió para marcar su retiro de los escenarios.

“No es una mala noticia, uno tiene que estar orgulloso de lo que hizo pero saber retirarse cuando está en lo más alto”, dijo Lila Deneken en una entrevista con el canal Imagen TV.

Deneken fue conocido como “La número 1", en alusión no solamente al virtuosismo de su voz sino a su participaciones en concursos como La OTI.

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En ese festival ganó en 1978 el título de Artista revelación con la canción “Cuando pienso en tí”, y luego en 1982 ocupó el segundo lugar con “Se solicita una aventura”.

En el caso de “Por cobardía”, Deneken vivió una polémica ya que el tema se publicó con su nombre como compositora de la letra pero Lolita de la Colina reclamó ese título y luego de un pleito legal, se reconoció que efectivamente fue Lolita la autora.

¿Por qué se retira Lila Deneken?

El adiós de Lila Deneken sucedió este 8 de mayo en el Auditorio Nacional con el concierto por el Día de las Madres en el que también participaron Denisse de Kalafe, Manoella Torres, Prisma y María del Sol.

De hecho, Lila estuvo como invitada especial al concierto y fue hacia el final del show que Denisse hizo el anuncio de su retiro con una última interpretación de “Por cobardía”.

“Con el corazón abierto recibamos de pie por última vez en el escenario a una mujer irrepetible: Lila Deneken”.

Con un vestido de una pieza ajustado al cuerpo y del corte llamado “de columna”, Deneken habló de su retiro antes de cantar:

“Gracias por cada vida que fui, por cada aplauso, por cada canción. Hoy suelto con amor, con gratitud, sin resistencias porque la vida me pidió cambiar de piel. Confié en el silencio y en esa voz suave que me llamaba por dentro y entendí aquí (en el corazón), sin comprender acá (en el cerebro)”.

Mientras avanzaba al proscenio luciendo al máximo la capa de satén brillante, la cantante remató su discurso con un mensaje espiritual:

“Aquí estoy renaciendo desde un lugar nuevo para cambiar de piel y honrar la vida”.

Luego cantó, por última vez en su carrera “Por cobardía”.