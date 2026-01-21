Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones

El número de emergencia 911 recibió una solicitud de atención médica por un joven que habría sido atacado por su padre, pero al defenderse, el hijo lesionó en el cuello a su progenitor, lo que causó que se desangrara.

Fue la noche del lunes 19 de enero, en el fraccionamiento Atenas, en la ciudad de Durango, donde se suscitaron los hechos.

Dentro del reporte policial se establece que el joven lesionó a su padre, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, y cuando arribaron los paramédicos ya se encontraba sin signos vitales.

Las primeras versiones indican que padre e hijo discutían por un asunto de bajo rendimiento y malas calificaciones escolares que escalaron a los golpes con un desafortunado desenlace con un arma blanca.

Durante el forcejeo, el adolescente consiguió arrebatarle el objeto punzocortante a su progenitor y le provocó una herida en el cuello, lo que ocasionó que el hombre se desangrara en el lugar.

Personal del Gabinete de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango se presentó en el domicilio para recabar indicios, levantar evidencias y realizar el procedimiento legal correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre la situación legal del adolescente, ni si se aplicarán medidas especiales por tratarse de un menor de edad. El caso permanece bajo investigación.

