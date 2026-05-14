¿Cómo se enamoraron Pati Chapoy y Álvaro Dávila? “Elegí a un hombre inteligente”

“Olvida un poco las penas / y no hablemos de dolor”. Así cantaba Álvaro Dávila en el Festival OTI de 1977.

La canción se llama “Canta"y con ella, Dávila fue finalista de la etapa en México del prestigioso festival. Sin embargo, la fecha y el lugar no serían memorables para el cantautor solamente por sus logros musicales sino por la mujer que conoció ahí: Pati Chapoy.

“Ahí nos flechamos, en las oficinas de “Siempre en Domingo"", cuenta Chapoy ahora, 49 años después, cuando han consolidado uno de los matrimonios más longevos del mundo del espectáculo.

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Pati Chapoy revela el secreto para 49 años de matrimonio

Pati estuvo en el canal de Youtube de Matilde Obregón, donde contó a detalle no sólo el enamoramiento con Álvaro, sino el secreto para mantenerse juntos.

“El haber elegido a un hombre inteligente como Álvaro hace la diferencia, enorme diferencia” asegura cuando explica cómo ha sido posible que su marido lidie con la fama de ella.

Contó que hay veces que los amigos de Dávila le dice en broma y en serio: “ahí viene el señor Chapoy”.

Actualmente, el funcionamiento de su casa es clave para la felicidad y convivencia del matrimonio.

“En la medida en que tengas bien organizada tu casa, todo funcionará mejor. Álvaro hoy no sabe dónde están las toallas... pero sabe que hay toallas limpias cada cierto tiempo. Y si le dices (dónde están) ¡se le olvida!”.

Por supuesto, detrás de esa vida cotidiana, la conductora titular de “Ventaneando” y el cantante de “La culpable” mantienen un romanticismo a prueba del tiempo.

“Nos amamos y nos admiramos y nos seguimos gustando”.

El próximo año, para celebrar el medio de aquel flechazo de amor en las oficinas de “Siempre en domingo”, Pati planea un viaje con toda la familia.