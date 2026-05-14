¿Alejandra Ávalos y René Franco son novios? “Sí”. ¿Serán papás? “Eso es una sorpresa”

La cantante y el conductor han estado saliendo desde hace tiempo y son felices juntos

Mayo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
Alejandra Ávalos y René Franco se conocen desde hacer varios años

“No sé qué nombre ponerle”, dice Alejandra Ávalos al hablar de la relación que mantiene con René Franco.

La cantante y el conductor se conocen desde hace varios años pero es apenas este año que comenzaron a transformar su relación en algo romántico.
René no ha hecho declaraciones públicas sobre esta nueva faceta amorosa de su relación con Ávalos, pero ella sí quiso hacerlo justo ahora que comenzará una nueva etapa de su gira con una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Mira René y yo tenemos una relación linda. No digo que sea para siempre pero es lo que es en el presente y nos gusta estar juntos”,dijo en una entrevista con “De primera mano”.

Alejandra Ávalos ha estado casada dos veces, primero con Fernando Ciangherotti y luego con Giovanni Benaglio.
Pero también habría tenido un noviazgo apasionado con Luis Miguel, lo que generó una gran polémica ya que fue ella la que lo reveló muchos años después de haber sucedido.

¿Ávalos y Franco tienen planes de ser papás?

Ahora con René Franco incluso respondió a la pregunta de si están en planes detener un bebé.
“Eso ya lo veremos después. Va a ser una sorpresa”, dijo Ávalos.

Sobre la naturaleza de su relación, contó que por ahora no se preocupan por el futuro y solamente tienen la mirada en lo que sienten uno por el otro.

“Es una persona que yo admiro y respeto; y que él respeta mi profesión; hay mucha afinidad. Estamos saliendo con mucho amor, con cariño y con respeto porque nos queremos desde hace muchos años”.

Aseguró que lo que le atrajo de René Franco es la manera en que se siente cuando están juntos.

“Me siento a gusto, lo vivo feliz y contenta”

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
