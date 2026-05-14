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Anuncian a tiktoker en MasterChef pero recuerdan que es deudor alimentario; Azteca toma drástica decisión

El reality show comenzará una nueva etapa con el formato de 24/7 y con influencers invitados

Mayo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
masterchef mauricio riveroll.jpg

La presentación oficial de la nueva temporada

Azteca

Mauricio Riveroll Gibson tuvo una primer polémica cuando publicó un video sobre la actriz argentina Dai Hernández, en el cual hizo referencia con lenguaje soez a la venta de fotos íntimas.

Riveroll tuvo luego una relación con Ale Dolores, quien denunció en 2017 que era víctima de violencia machista.
La relación se prolongó hasta 2022, cuando Ale quedó embarazada de gemelos. A partir de ese momento la relación se complica hasta el punto de que Mauricio la demanda también por violencia y consigue que sea encarcelada en el Torito, donde pierde a uno de los fetos.
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Actualmente, Ale continua la demanda por pensión alimenticia para su hijo. De acuerdo con su testimonio, Mauricio se ha negado a informar a la autoridad la cifra real de sus ingresos por lo que ha sido imposible fijar la pensión.

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¿Qué pasó con mauricio Riveroll en MasterChef?

Legalmente Mauricio Riveroll actualmente está bajo la figura de deudor alimenticio ya que las plataformas en las que trabaja como creador de contenido también se han negado a revelar sus ingresos.
En este contexto es que Riveroll, con más de tres millones de suscriptores en Youtube, fue contratado por MasterChef como un “tiktoker invitado” para probar el nuevo fromato de 24/7 que se implementará en este reality show desde este 2026.

Al ser anunciado en las plataformas oficiales de MasterChef, la abogada y activista La Marla Sabina exhibió su caso en X.

“Hacemos un llamado a Disney, MasterChef y Azteca para que adopten una postura en favor de las infancias, dejando de lado prácticas que favorecen el ocultamiento de ingresos por parte de deudores alimentarios, como Mauricio Riveroll, conductor digital de su próxima emisión”.

A través de un extenso comunicado firmado por “colectivos de feministas” y “defensores de las infancias”, se argumenta:

“Es especialmente GRAVE el caso de los creadores de contenido e influencers que, al generar ingresos variables y difícilmente rastreables, aprovechan la falta de regulación para ocultar su capacidad económica real, declarar insolvencias inexistentes o evadir pensiones alimenticias, mientras su estilo de vida público y comercial evidencia una realidad distinta”.

Horas después de la publicación de este comunicado, el posteo que anunciaba a Mauricio Riveroll como tiktoker invitado despareció de la cuenta oficial de MasterChef.

masterchef mauricio riveroll (1).jpg

La imagen fue retirada de las plataformas oficiales del programa

Instagram / Ilustración TVyNovelas

Aunque en la cuenta de X de Riveroll quedaron algunos mensajes de fans que lo felicitaban por su futura labor en el reality show, también en esa plataforma desapareció el mensaje original de la cuenta de MasterChef.
Sin embargo, ni el programa ni Azteca y tampoco Disney han hecho pronunciamientos oficiales sobre Mauricio Riveroll y su permanencia o eliminación de la dinámica de tiktokers invitados.

Master Chef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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