El mejor alpinista del mundo muere al subir una cumbre; quería callar a sus críticos, lo atrapó una avalancha

Nirmal Purja es un alpinista revolucionario. O mejor dicho: fue un alpinista revolucionario.
Durante los últimos 7 años se convirtió en una figura polémica por el arrojo de sus proyectos, impulsados siempre por tecnología suplementario como el oxígeno embotellado, que permite a los alpinistas reducir el efecto de la altura mientras ascienden.
En un documental de Netflix, Nirmal mostró su osadía al conquistar 14 montañas de más de 8 mil metros en apenas 7 meses. Eso significó batir el récord anterior, cuya marca se había logrado en más de siete años.
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Su éxito, sin embargo, siempre estuvo empañado por el uso de equipamiento y métodos poco ortodoxos. Incluso tuvo algunos ascensos en los que usaba helicópteros para desplazarse en zonas de alto riesgo.
Pero Purja nunca se detuvo.
“Dejé de escuchar el ruido”, escribió en su último mensaje publicado en Instagram.
El último mensaje del alpinista Nimsdai Purjal
Este último posteo se trató precisamente del ascenso a Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo. Se trataba de un nuevo proyecto para acallar a sus críticos.
“Ellos me criticaron cuando escalé los 14 sin oxígeno suplementario durante el Project Possible. Si no has visto lo que eso requirió, mira 14 Peaks en Netflix. Esa película es la verdad sin filtros. Yo estuve ahí realizando múltiples rescates de escaladores abandonados por otras expediciones, recaudando los fondos por mí mismo, liderando desde el frente, fijando nuestras propias cuerdas, gestionando el permiso del Shishapangma con China, estando en hospitales para la operación de mi mamá y mucho más. ¿Y ahora? Ahora voy por el doble sin oxígeno: triple en total”.
No lo pudo conseguir porque una avalancha lo atrapó en medio del Broad Peak, el 30 de julio.
Durante dos días, sus fans oraron por él. Rezaron para que regresara con vida pero su cuerpo finalmente fue hallado este 1 de agosto.