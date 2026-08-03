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Karina Torres impresiona en LCDF con un atuendo diseñado por un estilista que ha vestido a una Miss Universo

La “licenciada” decidió “dar cuerpo y rostros” durante la primera gala de eliminación

Agosto 02, 2026 • 
Alejandro Flores
karina torrres vestido la casa de los famosos.jpg

Karina Torres y Benito Santos

Instagram

Karina Torres decidió que la primera eliminación de La Casa de los Famosos era una buena oportunidad para mostrar sus cualidades físicas.

"¿Muy producida? Sí”, se publicó en su perfil de Instagram junto con una galería de fotos en las que se muestra el vestido que lució durante la gala.
La elección de Torres no fue casual, sino que es evidente que su aparición con este impactante vestido fue planeada desde antes de entrar a La casa de los famosos.
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¿Quién diseño el vestido de Karina Torres en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos?

El vestido, además, fue un diseño original de Benito Santos, especialista en vestidos de gala y vestidos de novia, pero que también tiene en su hoja de vida éxitos como haber vestido a Ximena Herrera en el certamen de Miss Universo.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

Santos es el autor de aquel icónico vestido rojo que lució la mexicana cuando ganó el concurso mundial.

"¿Muy perra? Sí”, se publicó también en el perfil de Karina Torres.
La reacción de sus fans fue de mucho apoyo y alabanzas. También se publicó un video en el que se mostró cómo fue la prueba final del vestido con Karina y Benito Santos trabajando al unísono.

La Casa de los Famosos México Karina Torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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