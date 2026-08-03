Todo lo que le dijeron a Yanet García en el posicionamiento de LCDF durante la primera eliminación

Los nominados de la primera semana de La Casa de los Famosos se enfrentaron al resto de los habitantes en la primera gala de eliminación.

Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz fueron los primeros habitantes en riesgo en esta temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision.

Como en cada gala de eliminación, los habitantes salvados eligen a uno de sus compañeros nominados para decirle de frente por qué quieren que se vaya de La Casa de los Famosos.

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Estos son los posicionamientos de la primera eliminación en LCDF

Esto fue lo que le dijeron a los nominados de esta primera semana en el relity show de La Casa de los Famosos

Posicionamientos contra Yanet

Cynthia Klitbo: Me hiciste sentir humillada porque andabas diciendo que yo era la que ronca y por otro lado siento que te la pasas en tu vanidad y colaboras poco en la casa

Gema Garoa: Quiero que te vaya de la Casa porque siento que no hay canal de comunicación entre nosotras y sin duda eres a la que menos voy a extrañar porque eres con la que menos he convivido

Flor Vigna: Quiero que te vayas de la Casa porque tuvimos un malentendido; pensé que íbamos a hacer cosas juntas pero ya veo que hay algo más acá. Te veo mucho tiempo en el tocador y siento que eres muy bella al natural y te mereces estar en otros lados de la casa y no tanto con tu discurso armado.

Ernesto Laguardia: Quiero que te vayas de la Casa porque la has pasado mal en muchos sentidos, me dolió que te fueras del cuarto; sé que el ronquido de un servidor te molestó pero creo que romper un equipo no se hace. Siento que no estás a gusto y no estás contenta.

Moisés Peñaloza: Quiero que te vayas de la Casa porque te veo retraída y la Casa necesita de las decisiones y fuerza de los habitates

Posicionamientos contra Luis Chaparro

Yahir: Siento que no sacaste la garra, te vi el tibio, sin ganas. Me hubiera gustado ver en ti el fuego y las ganas de quedarte

Masad: No quiere enemigos, quiero hermanos

Karina Torres: Quiero que te vayas de la Casa porque siento que no hemos convivido mucho

Posicionamientos contra Mariana Ochoa

Arantza Ruiz: A pesar de que te admiro, creo que como equipo todos tenemos oportunidad de comunicarnos y en las conversaciones a veces no dejas que otras personas participen

Brianda Deyanara: Eres la persona con la que menos he conectado

Posicionamientos contra Memo Schutz

Ese Pérez: Siento que trato de conectar con todos pero no conectas con ninguno, siento que has estado con miedo por temor a ofender a alguien.

El posicionamiento de Fede Vigevani fue especial pues al ser el infiltrado y socio de La Jefa, el público votó para que se posicionara frente a Ximena Herrera.