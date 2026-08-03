Suscríbete
Síguenos en:
Famosos


¿Hay una maldición en La Casa de los Famosos? Por cuarta vez, una mujer es la primera eliminada

Estas han sido las cuatro habitantes que se han convertido en las eliminadas de la primera semana

Agosto 02, 2026 • 
Alejandro Flores
maldición eliminada de la casa de los famosos (1).jpg

Las cuatro eliminadas

Captura LCDF

La primera eliminación de La Casa de los Famosos se ha convertido en una regla: siempre es una mujer.

En esta edición de 2026 la competencia final de nominados quedó entre Luis Chaparro y Mariana Ochoa. La cantante, ex integrante de OV 7 había sido la habitante sorpresa, revelado hasta el último minuto durante la gala de estreno del reality show y por tanto se esperaba que fuera una de las concursantes más fuertes.
Pero resultó que quedó condenada por lo que parece una especie de maldición.
TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

La maldición de la primera eliminada

Al hacer memoria de lo que ha sucedido en cada una de las galas de eliminación de las anteriores ediciones de La Casa de los Famosos, se puede documentar este fenómeno.
En 2023, cuando el reality show fue ganado por Wendy Guevara y que tenía entre sus habitantes a Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, la primera eliminada fue Marie Claire Harp.
En varias ocasiones, Marie Claire ha expuesto lo mucho que le dolió ser la primera eliminada de aquella edición.
“Pensé que esa era mi única oportunidad para levantar mi carrera y cuando me eliminaron creí que todo se acababa”.

La segunda edición del reality show tuvo de ganador a Mario Bezares y curiosamente la primera eliminada fue Paola Durante, con quien tenía una historia en común.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

yanet garcia.jpg
Famosos
Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg
Famosos
¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Ambos fueron protagonista de lo que se conoce como el “caso Paco Stanley” pero a diferencia de Mario, Paola no pudo pasar de la primera semana.


En 2025, el programa fue ganado por Aldo de Nigris, quien hizo equipo con Aaron Mercury y Abelito. En esa ocasión, desde los primeros días fue evidente el choque generacional con integrantes como Ninel Conde y Facundo.
En esa edición, la primera eliminada fue Olivia Collins.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
romina marcos lau salazar.jpg
Famosos
Hija de Niurka explica la razón por la que prefiere el amor con mujeres que con hombres: “Estaba asqueada”
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
survivor hernia.jpg
Famosos
Escándalo en “Survivor": concursante tiene hernia en el ombligo y fans acusan al reality de ponerla en riesgo
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
dulce romina mircoli papa.jpg
Famosos
A un año y medio de despedir a su madre Dulce, Romina Mircoli acompaña a su padre que padece el mismo mal
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
memo schutz (1).jpg
Famosos
Memo Schutz le manda mensaje a sus hijos que están por entrar al quirófano
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
alpinista muerto (1).jpg
Viral
El mejor alpinista del mundo muere al subir una cumbre; quería callar a sus críticos, lo atrapó una avalancha
Estaba por batir su propio récord de conquistar en menos tiempo los 14 picos de más de 8 mil metros sin oxígeno
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
aylín mujica (1).jpg
Famosos
Aylín Mujica graba su primer video con el uniforme de Top Chef VIP a 2 semanas de la muerte de su hijo
La actriz ya se puso la casaca de cocinero para recomenzar las grabaciones del reality show
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
sofiariveratorres-.jpg
Famosos
Sofía Rivera Torres quisiera tener tres bebés más con Eduardo Videgaray: “Ya me dijo que estoy loca”
La conductora nos cuenta los detalles de su increíble transformación física tras bajar 30 kilos, habla de cómo enfrentó las críticas y por qué hoy se siente más fuerte que nunca.
Agosto 01, 2026
 · 
Grisel Vaca
alejandrocamacho-.jpg
Telenovelas
Alejandro Camacho: Un villano con muchos rostros que ahora brilla en “Guardián de mi vida”
El primer actor, a quien ahora vemos como el enigmático Aramis, nos revela sus herramientas para crear antagonistas inolvidables
Agosto 01, 2026
 · 
Edson Vázquez