¿Hay una maldición en La Casa de los Famosos? Por cuarta vez, una mujer es la primera eliminada

La primera eliminación de La Casa de los Famosos se ha convertido en una regla: siempre es una mujer.

En esta edición de 2026 la competencia final de nominados quedó entre Luis Chaparro y Mariana Ochoa. La cantante, ex integrante de OV 7 había sido la habitante sorpresa, revelado hasta el último minuto durante la gala de estreno del reality show y por tanto se esperaba que fuera una de las concursantes más fuertes.

Pero resultó que quedó condenada por lo que parece una especie de maldición.

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La maldición de la primera eliminada

Al hacer memoria de lo que ha sucedido en cada una de las galas de eliminación de las anteriores ediciones de La Casa de los Famosos, se puede documentar este fenómeno.

En 2023, cuando el reality show fue ganado por Wendy Guevara y que tenía entre sus habitantes a Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, la primera eliminada fue Marie Claire Harp.

En varias ocasiones, Marie Claire ha expuesto lo mucho que le dolió ser la primera eliminada de aquella edición.

“Pensé que esa era mi única oportunidad para levantar mi carrera y cuando me eliminaron creí que todo se acababa”.

La segunda edición del reality show tuvo de ganador a Mario Bezares y curiosamente la primera eliminada fue Paola Durante, con quien tenía una historia en común.

Ambos fueron protagonista de lo que se conoce como el “caso Paco Stanley” pero a diferencia de Mario, Paola no pudo pasar de la primera semana.



En 2025, el programa fue ganado por Aldo de Nigris, quien hizo equipo con Aaron Mercury y Abelito. En esa ocasión, desde los primeros días fue evidente el choque generacional con integrantes como Ninel Conde y Facundo.

En esa edición, la primera eliminada fue Olivia Collins.