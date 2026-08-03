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Despiden a la voz detrás de ‘Slinky’ en ‘Toy Story’: “fue un honor seguir su trabajo”

El actor de doblaje Carlos del Campo perdió la vida por causas aún desconocidas.

Agosto 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor de doblaje Carlos del Campo falleció a los 67 años.

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“Su voz será recordada siempre”.

Carlos del Campo, una voz que marcó a diferentes generaciones en México y América Latina, murió a los 67 años. A través de un comunicado la familia del actor confirmó su deceso.

Del Campo, con una trayectoria de más de tres décadas, se consolidó como una de las figuras más reconocidas del doblaje en Latinoamérica.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran ‘Slinky’ en ‘Toy Strory’, ’C-3PO’ de ’Star Wars’, ’Tywin Lannister’ en ‘Game of Thrones’, el profesor ’Souichi Tomoe’ de ’Sailor Moon’, el director ‘Kuno’ en ‘Ranma 1/2’ y ‘Gin Ichimaru’ en ‘Bleach’.

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Aunque no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, se sabe que enfrentaba serios problemas de salud, hecho que lo alejó del doblaje de ‘Toy Story 5’ y luego de las cabinas de grabación definitivamente.

Además del doblaje, Carlos del Campo también trabajó como locutor, director y cantante; incluso formó parte de diversos temas musicales y coros de producciones de ‘Disney’.

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Amigos y seguidores se sumaron a las condolencias por su partida:

“Descansa en paz leyenda”, “Un gran actor de doblaje, descanse en paz, y a partir de ahora nace una leyenda”, “Fue un honor seguir su trabajo. Muchas gracias por todos los personajes que nos regaló”, “El cielo tiene una estrella nueva ahora, la que más brilla”, “Su voz será recordada siempre”, son algunos mensajes que se pueden leer.

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Descanse en paz.

Toy Story doblaje Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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