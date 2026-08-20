Separan a profesor de Guanajuato tras FILTRARSE VIDEOS de actos erót1c0s con alumnos

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) determinó la separación definitiva de sus funciones como docente de la Secundaria General No. 20 Centeotl, en Acámbaro, Guanajuato, por realizar conductas inapropiadas con alumnos de tercer grado.

El maestro fue grabado cuando presuntamente bailaba y simulaba actos sexuales con los adolescentes en clase.

En el clip se observa que el profesor sienta a un alumno en una silla y se coloca sobre él con las piernas abiertas y realiza movimientos eróticos con el menor.

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En tanto, padres de familia y representantes de la comunidad escolar desaprobaron las acciones y exigieron una investigación, misma que derivó en el despido del maestro.

“Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, se determinó su separación definitiva de las funciones docentes, por lo que a partir de este 18 de agosto de 2026, dejó de formar parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato”, manifestó la SEG.

Agregó que la autoridad educativa no permitirá ninguna conducta que ponga en riesgo la integridad, seguridad o bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Ante cualquier situación de esta naturaleza, se actuará con firmeza, responsabilidad y estricto apego a la legalidad, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y la adolescencia”, advirtió.

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Asimismo, la SEG anunció que brindará acompañamiento y atención psicológica a las y los integrantes de la comunidad educativa que lo requieran, y dará seguimiento a las acciones necesarias para garantizar un entorno escolar seguro y respetuoso.