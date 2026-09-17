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14 perritos murieron en una casa, estaban solos y un tanque de gas explotó tras caerle PIROTECNIA

Solamente uno de los cachorros sobrevivió y recibió atención de para médicos De la Cruz Roja.

Septiembre 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Perros-incendio.jpg

Niños jugaban con pirotecnia cuando un cohetón cayó en una casa y le arrebató la vida a 14 perros.

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En medio de los festejos por las Fiestas Patrias, un incendio consumió una vivienda donde se encontraban 15 perros en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según testimonios, 14 de los canes perdieron la vida y solamente uno logró sobrevivir.

El fuego habría comenzado alrededor de la medianoche, luego de que un grupo de niños presuntamente jugara con pirotecnia en las inmediaciones. Uno de los cohetones habría caído al interior del patio, provocando que las llamas arrebataran todo a su paso.

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Al momento de la tragedia, la casa se encontraba aparentemente sola y no había personas en el interior, solamente los animales.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos intentaron combatir el fuego con sus propios recursos y luego llegaron los bomberos, quienes hallaron a los perros sin vida en diferentes zonas de la casa.

Uno de los 15 cachorros logró sobrevivir, aunque fue localizado visiblemente asustado, en medio de la emergencia. Los paramédicos De la Cruz Roja le proporcionaron oxígeno y atención, antes de colocarlo en una jaula y entregarlo a las autoridades.

Sobre el origen del incendio, los habitantes señalaron que cámaras de seguridad de la zona habrían registrado a menores manipulando pirotecnia y que uno de los artefactos habría terminado dentro del inmueble.

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El caso también podría ser revisado por las autoridades competentes en materia de protección animal, debido a los señalamientos vecinales sobre las condiciones en que presuntamente se encontraban los perros antes del incendio.

incendio perros
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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