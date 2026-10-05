La Casa de los Famosos Mx revela conteo de VOTOS de la final, pero fans acusan de FRAUDE

La Casa de los Famosos México cuarta temporada tuvo como ganadora a Mariana Ochoa, y aunque sus fans están contentos, otra parte del público está muy molesto por el resultado.

Y es que mientras unos se cuestionan por qué Memo Schutz llegó a la final, y a la segunda posición, otros insisten en que Karina Torres debió estar entre los dos primeros lugares.

Para que no hubiera dudas del conteo de votos, la producción de La Casa de los Famosos México decidió exhibir los números, tanto en la gala principal, como en la postgala.

Así, se supo que Mariana Ochoa ganó con un total de 10,825,542 votos. El segundo y tercer lugar, de Karina Torres y Memo Schutz, tuvieron una diferencia de 115,773 votos.

Conteo de votos de La Casa de los Famosos México ViX

Pero el público insiste en que fue FRAUDE en La Casa de los Famosos Mx.

Mientras algunos usuarios en redes sociales inisisten en que Mariana Ochoa tenía un supuesto pacto con la producción, otros acusan de fraude por la cantidad de votos de Memo Schutz vs. Karina Torres.

Los comentarios suman decenas de la misma palabra: FRAUDE...

Paola Suárez, insistió en que lo de su amiga era una “m4m4da” y que, si la volvían a invitar al reality, no aceptaría.

En El Coecillo, barrio natal de Karina Torres, se organizó un evento masivo, con escenario y pantalla gigante para ver la final. Así que cuando se anunció el tercer lugar de la influencer, los gritos de “FRAUDE” no se dejaron esperar.

El coro de fraude en el coecillo en estos momentos representa lo que todo México siente al ver tremendo Fraude en #LaCasaDeLosFamososMx

KARI APAGA LAS LUCES #KarinaGanadora pic.twitter.com/OgIYU5q1y2 — Tatiana (@Loquepienso97) October 5, 2026

Reacción del Coecillo al ver que Karina quedó en 3er lugar, TODOS GRITANDO FRAUDE #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/gwo4MLIzIC — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) October 5, 2026

En redes sociales hasta insistían en que Wendy Guevara tuvo que fingir que no estaba molesta durante la postgala.