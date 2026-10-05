¿Mariana Ochoa ganó muchos seguidores en redes sociales al estar en La Casa de los Famosos?

Mariana Ochoa tuvo una estancia peculiar en La Casa de los Famosos México.

Tuvo una primera semana complicada en la que no pudo encajar con el grupo de habitantes por lo que salió nominada. Y el público, que no había tenido oportunidad de conocerla, voto para que fuera eliminada.

Estuvo una semana fuera y hasta participó en las galas en el foro del reality show, opinando acerca del 24/7.

Sin embargo, al comenzar su segunda semana de eliminada, se decidió que entrara a la dinámica del Exilio: recluirla junto con Ximena Herrera en un espacio precario donde vivieron casi una semana para ganar votos del público y volver a La Casa.

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¿Cuánto crecieron los números de Mariana Ochoa en redes?

En ese momento, sus números en redes sociales no tenían cambios significativos.

Mariana Ochoa entró al reallity con 855 mil seguidores en Instagram y 51 mil en Tik Tok.

Tras su eliminación, sus números subieron 10 mil seguidores en Instagram y 6 mil en TikTok.

Pero después de su regreso a La Casa, Mariana ganó notoriedad y eso se hizo evidente en sus redes sociales, sobre todo en TikTok.

De modo que al salir del reality show como primer lugar, sus números crecieron de manera exponencial, sobre todo en TikTok.

Hoy Mariana Ochoa tiene:

