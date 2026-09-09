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Familia renta combi para IR A UNA FIESTA, quedan varados en inundación y mu3ren 6 por intoxicación

A su regreso del festejo en Tultitlán, se quedaron dormidos en la camioneta y el combustible comenzó a escaparse.

Septiembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Combi-inundacion.jpg

Seis familiares perdieron la vida intoxicados al interior de una combi en Tultitlán.

N+

“Llegó uno de sus hijos y empezó a abrir la combi, pidió auxilio, nos acercamos, les ayudamos. Pero desgraciadamente, ya el gas los había dormido, ya no reaccionaban”.

La muerte de seis personas que “venían de una fiesta” ha conmocionado a todo el Estado de México. Y es que la combi que rentaron para transportarse quedó varada en medio de una inundación y de pronto comenzó a escaparse el combustible.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del domingo 6 de septiembre, cuando una camioneta de transporte público ingresó a una calle de Tultitlán para evitar el caos por las fuertes lluvias, sin embargo, la unidad quedó atrapada.

En tanto, las autoridades del municipio ya investigan el deceso de la familia y del chofer.

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“Por lo que nos comentan los familiares, venían de una reunión y les agarró la inundación. Todos eran familia y contrataron a esta unidad de transporte público como un viaje, como le llaman ‘especial’, para ir y venir todos juntos”, afirmó a N+ Anny Vieyra, vecina de la colonia Bosques de Tultitlán.

Otra vecina relató que fue testigo de cómo la combi ya no pudo salir de las aguas negras. “(La combi) quedó con la ‘trompa’ hacia adentro”, afirmó.

De acuerdo a las autoridades, las seis personas perdieron la vida a causa de una intoxicación por gas, luego de que el tanque de almacenamiento presentara una fisura por la que se escapó el combustible.

“Cuando nosotros nos acercamos fue porque ellos ya habían pedido auxilio a sus familiares. Llegó uno de sus hijos y empezó a abrir la combi, pidió auxilio, nos acercamos, les ayudamos. Pero desgraciadamente, ya el gas los había dormido, ya no reaccionaban”, narró uno de los testigos.

También refirieron que los familiares intentaron brindar primeros auxilios a sus seres queridos y al chofer del vehículo. “El conductor se estaba convulsionando, ya no reaccionó”, contaron. Finalmente, bajaron los cuerpos de las personas que permanecían dentro de la combi.

“Como a la hora y media llegó Protección Civil, una ambulancia, patrullas, pero pues ya no había nada qué hacer. Los cuerpos ya estaban fuera de la combi sin vida”, afirmó una vecina.

Antonia López, de 25 años; Fernando López, de 27 años; Leticia Reyes, de 56 años de edad, José Luis Márquez, de 62; Jaime Mejía, de 56 años y Marisa Reyes, de 57 años de edad, salieron desde el municipio de Naucalpan y durante el trayecto trataron de tomar una ruta alterna para evitar el caos de la avenida López Portillo.

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Además de la combi otros autos quedaron varados, no obstante, esas unidades lograron salir de la inundación.

“Fue aquí donde se golpeó el tanque de gas o lo perforó, y pues la gente no se atrevió a salir puesto que estaba súper inundado”, afirmó un testigo.

combi Muertos intoxicación
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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