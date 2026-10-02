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‘Six Flags’ clausura montaña rusa tras cientos de denuncias por DAÑO CEREBRAL y una muerte

La montaña rusa era promocionada como un “rito de iniciación para los más intrépidos”.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Falla montaña rusa en Six Flags México

“Tras casi 20 años, hemos decidido retirar definitivamente ‘X2’”.

‘Six Flags’ anunció que cerrará la monta rusa ‘X2’ luego de cientos de denuncias de visitantes que sufrieron daño cerebral. La atracción que promocionaba su juego mecánico como un “rito de iniciación para los más intrépidos”, fue clausurado definitivamente.

Durante mucho tiempo, ‘X2’ en ’Six Flags Magic Mountain’ en Valencia, California, ha sido la más emblemática. Abrió sus puertas por primera vez en 2002 y volvió a inaugurarse en 2008 tras una renovación y un cambio de imagen.

“Tras casi 20 años, hemos decidido retirar definitivamente ‘X2’”, declaró el presidente de’ Magic Mountain’.

TE RECOMENDAMOS: Pánico en ‘Six Flags’: Visitantes QUEDAN ATRAPADOS en lo alto de montaña rusa y bajan por escalera de emergencia

“Desde que ‘X2’ abrió en 2008, ha recibido a más de 16 millones de visitantes y ha cosechado una legión de seguidores apasionados entre los entusiastas de las atracciones. Reconocemos el lugar especial que ocupa ‘X2’ en la comunidad de aficionados a las montañas rusas y agradecemos a los miembros de nuestro equipo que la operaron y mantuvieron a lo largo de su trayectoria.
“Aunque ‘X2’ superó sistemáticamente numerosas pruebas de seguridad, hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto. La seguridad de las atracciones es un pilar fundamental de nuestro negocio y nos tomamos muy en serio cualquier situación que afecte a la confianza de los visitantes”, según el comunicado.

“Nuestro objetivo es ofrecer diversión, emociones y recuerdos para toda la vida mediante experiencias inolvidables, respaldadas por políticas de seguridad integrales”, agregaron.

‘X2’ contaba con asientos que giraban 360 grados, una caída de unos 65 metros y bruscos giros y rotaciones. La atracción alcanza velocidades de hasta unos 122 km/h.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Six Flags se despide del ‘Boomerang’, ¿hasta cuándo podrás disfrutar de esta popular atracción?

A principios de este mes, un portavoz de ‘Six Flags’ declinó hacer comentarios sobre la acción legal, afirmando: “Nuestra política es no hacer comentarios sobre litigios pendientes”.

six flags méxico falla mécanica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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