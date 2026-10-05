Galilea Montijo viste un plumaje parisino para la final de La Casa de los Famosos

Como en casi cada gala de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo presumió en redes sociales su atuendo de la final.

En esta ocasión, sin embargo, lo hizo especialmente entusiasmada ante el inminente último capitulo de esta temporada.

“No sé cómo agradecer tanto talento, amor, cariño y profesionalismo para este proyecto. Gracias por las risas. ¡¡¡¡Tantos momentos, sus cuidados para mi!!! Los amooooo. EQUIPAZO”, publicó Gali.

En esta final de La Casa de los Famosos, Montijo lució un atuendo de Iann Dey, (firma fundada por los mexicanos David Márquez e Iván Gallegos) pero con un importante elemento agregado: la pieza fue intervenida por Maison Frevier, un taller de manufactura artesanal especializado en el diseño de plumajes.

Este taller artesanal lleva un siglo de trabajo y en esta ocasión hizo un trabajo impresionante al darle, literal, un nuevo plumaje a Gali y su vestido.

Gali también aprovechó una publicación en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de Isaac Moreno, su novio, quien apareció en varios ocasiones como el modelo de acompañamiento para sus atuendos en las sesiones de fotos.