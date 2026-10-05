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¿En qué se gastaron los 4 millones de pesos los 3 ganadores anteriores de La Casa de los Famosos?

Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris apagaron las luces de La Casa de los Famosos y se llevaron el maletín con el dinero

Octubre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
ganadores la casa de los famosos.jpg

Wendy, Mario y Aldo

Captura LCDF

Los finalistas de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México revelaron los planes que tienen para los 4 millones de pesos que ganarían en caso de ser el primer lugar.

Mariana Ochoa planea invertirlo en su proyecto musical, Gema Garoa en pagar la hipoteca de su casa, Memo Shutz en el futuro de sus hijos, Karina Torres en una inversión para un negocio propio. Ese Pérez fue el único que no hablo de planes económicos, sino que se enfocó en agradecer el cariño y apoyo del público.
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El destino de los 4 millones de pesos cada temporada ha sido motivo de interés desde la primera temporada: el público ansía saber en que se gastan el dinero que tanto trabajo les costó ganar.
Así que aquí te enumeramos a los tres anteriores ganadores y en qué se gastaron su premio, al menos lo que han reportado públicamente.

Wendy Guevara

La primera ganadora de La Casa de los Famosos gastó rápido su premio... pero lo hizo bien: invirtió en bienes raíces, empezando por su propia casa.
“Antes de entrar a La Casa yo había sacado mi crédito para comprar mi casa. Llevaba apenas tres meses de estar pagando. Y cuando salí, lo primero que dije es: yo tengo que pagar mi casa”.
También se compró una camioneta, amuebló su casa y con las inversiones que hizo después, se ha enfocado en cada vez más en bienes raíces.

Mario Bezares

Cuando Mario Bezares recibió el maletín con los 4 millones de pesos, lo primero que hizo fue arrodillarse ante su esposa Brenda y regalárselo. El comediante dijo que lo hizo en honor a los años de matrimonio durante los cuales ha sido su apoyo más importante en los momentos más complicados de su vida.
Brenda reveló un año después que el dinero está intacto, colocado en una inversión a largo plazo para su vejez.

Aldo de Nigris

El destino de los 4 millones es menos claro en el caso de Aldo de Nigris. El ganador de la tercera temporada había dicho antes de entrar a La Casa que en caso de ganar, le compraría a su mamá una casa con el premio.
Al momento de ganar, sin embargo, también manifestó su deseo de compartir el premio con Abelito. Esto finalmente no sucedió porque Abelito rechazó la oferta.

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A lo largo de un año, el premio de Aldo ha sido motivo de polémica ya que incluso se llegó a publicar que su abuela, doña Alegría, le había tomado una parte del dinero.
Aldo reveló que fue cierto, pero que no era parte del premio y que no fue un “robo”, ya que la relación su abuela siempre ha sido transparente.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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