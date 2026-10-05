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¿A quién eliminaron de La Granja VIP y por qué lloraron Kunno, Natalia y Azalia?

La cuarta gala de eliminación de La Granja VIP tuvo de nominados a Kenny, Manelyk, Rafa, Fernando y Natalia

Octubre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip cuarta eliminación.jpg

Los nominados de este 4 de octubre

Captura LG VIP

La Granja VIP tuvo su cuarta eliminación en la que los nominados eran Manelyk González, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, Kenny Aviléz y Natalia Alcocer.

La gala tuvo, además, momentos especialmente lacrimógenos cuando Kunno se reencontró con su madre (se abrazaron y se dijeron cuánto se aman y perdonan) y cuando aparecieron los hijos de Natalia Alcocer en un video en el que le contaron cómo les ha ido en la escuela y la casa durante estos días.

También Azalia tuvo su momento emotivo: su hija le mandó un mensaje en video para apoyarla y reiterar que quiere verla ganar el reality.
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¿Quiénes se salvaron y quién fue eliminado

En medio de esos encuentros físicos y a distancia, la cuarta eliminación sucedió así:

  • La primera en salvarse por votación del público fue Manelyk González.
  • El segundo granjero más votado fue Rafa Mercadante, quien está convertido en el participante que más veces ha salvado el público.
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  • El tercer salvado fue Fernando Lozada, a quien Adal Ramones le advirtió: “la gente está esperando mejores cosas de los que se quedan”

Los salvados y el eliminado de este 4 de octubre se darán a conocer en el transcurso de la gala que se transmite en vivo. En cuanto suceda, te lo informaremos aquí.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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