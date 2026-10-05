¿A quién eliminaron de La Granja VIP y por qué lloraron Kunno, Natalia y Azalia?

La Granja VIP tuvo su cuarta eliminación en la que los nominados eran Manelyk González, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, Kenny Aviléz y Natalia Alcocer.
La gala tuvo, además, momentos especialmente lacrimógenos cuando Kunno se reencontró con su madre (se abrazaron y se dijeron cuánto se aman y perdonan) y cuando aparecieron los hijos de Natalia Alcocer en un video en el que le contaron cómo les ha ido en la escuela y la casa durante estos días.
También Azalia tuvo su momento emotivo: su hija le mandó un mensaje en video para apoyarla y reiterar que quiere verla ganar el reality.
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¿Quiénes se salvaron y quién fue eliminado
En medio de esos encuentros físicos y a distancia, la cuarta eliminación sucedió así:
- La primera en salvarse por votación del público fue Manelyk González.
- El segundo granjero más votado fue Rafa Mercadante, quien está convertido en el participante que más veces ha salvado el público.
Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones
- El tercer salvado fue Fernando Lozada, a quien Adal Ramones le advirtió: “la gente está esperando mejores cosas de los que se quedan”
Los salvados y el eliminado de este 4 de octubre se darán a conocer en el transcurso de la gala que se transmite en vivo. En cuanto suceda, te lo informaremos aquí.