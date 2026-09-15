Terror en un hotel: Sujeto se esconde DEBAJO DE LA CAMA de una pareja mientras dormían

“Se ocultó sigilosamente debajo de la cama de las víctimas”.

Un individuo fue arrestado y acusado luego de que una pareja lo encontrara escondido debajo de su cama en un hotel.

Los hechos ocurrieron en Florida, en el hotel Provident Doral y se pudo identificar al sospechosos como Ritchel Calvaire.

De acuerdo a la declaración jurada del arresto, una pareja se registro en una de las habitaciones el miércoles 9 de septiembre pasado. Después de ingresar al cuarto, las víctimas cerraron las persianas de la puerta corrediza de vidrio trasera y se fueron a dormir.

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Luego, la mujer le dijo a la policía que sintió movimientos cerca de la cama a eso de las 4 de la madrugada y luego a las 6:30 a.m., pero no les dio demasiada importancia.

Ya para abandonar la habitación, cerca de las 7:45 a.m., recogieron sus pertenencias y al asomarse debajo de la cama para cerciorarse de que no dejaban nada vieron al hombre escondido.

El gerente del hotel indicó que Calvaire se había hospedado en el hotel anteriormente, pero se había retirado el 31 de agosto, sin embargo regresó dos días después y fue escoltado fuera de la propiedad tras recoger pertenencias que había dejado antes.

La policía alegó que Calvaire regresó al hotel una vez más y entró en la habitación “saltando una cerca del balcón y entrando a través de una puerta corrediza de vidrio trasera”, luego “se ocultó sigilosamente debajo de la cama de las víctimas” mientras dormían.

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Finalmente, fue arrestado el 10 de septiembre y enfrenta un cargo grave de robo en una vivienda ocupada y un cargo menor por resistirse a un oficial.