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Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas

Juana Barraza y Sara Aldrete se encuentran en un penal de Xochmilco.

Septiembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mataviejitas.jpg

‘La Mataviejitas’ reaparece en silla de ruedas.

PGJ/Instagram

La diputada Rebeca Peralta acudió a entregar insumos al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, y así se pudo conocer el aspecto actual de Juana Barraza, ‘La MataViejitas’, y Sara Aldrete, ‘La NarcoSatánica’.

Juana y Sara han sido catalogadas como las dos criminales más mediáticas de México.

En un video que se volvió tendencia en redes sociales, se observa a las mujeres agradeciendo a la legisladora por la entrega de un paquete con insumos.

TE RECOMENDAMOS: Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ por SERIOS PROBLEMAS de salud: Esto se sabe sobre su reservada condición

“Me encuentro en el Centro de Reinserción de Tepepan. El día de hoy trajimos apoyos de productos de higiene personal, champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, crema. También trajimos sandalias que nos donaron. Por supuesto, trajimos sillas de ruedas, aparatos auditivos”, se puede escuchar a Peralta.

Luego, aparece ‘La MataViejitas’ en una silla de ruedas recibiendo una bolsa con los productos de higiene. Al tiempo, se le escucha decir: “le doy gracias a la diputada por los apoyos que nos dan siempre. Siempre hemos apoyado, nunca nos ha dejado. Siempre está al pendiente de nosotros”.

Posteriormente, ‘La NarcoSatánica’ agradece de forma similar.

“Como siempre, licenciada, muchísimas gracias por todo y gracias por la silla. La voy a utilizar porque la necesito, de verdad. Gracias”, dice Sara Aldrete. Después aparece comiendo junto a la política.

¿Quiénes son ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’?

Juana Barraza operó desde los años 90 y hasta 2006 en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Ingresaba a los domicilios de mujeres adultas mayores que vivían solas simulando ser enfermera o trabajadora social, para después robarlas y estrangularlas.

Fue detenida el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma, tras cometer su último crimen contra Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años. En 2008, el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la sentenció a 759 años y 17 días de prisión por 16 homicidios y 12 robos calificados. Por sus complicaciones de salud, entre ellas insuficiencia renal, fue trasladada de Santa Martha Acatitla a la torre médica del penal de Tepepan.

Por su parte, Sara Aldrete fue señalada como mano derecha de Adolfo de Jesús Constanzo, un santero y líder criminal cuya organización combinaba el tráfico de drogas con rituales de brujería.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Yolanda Andrade, cara a cara con ‘La Mataviejitas’

Fue detenida el 6 de mayo de 1989 en la ciudad de México, y la secta que operaba en el norte del país destapó una red de torturas, mutilaciones y asesinatos rituales vinculada al narcotráfico.

La Mataviejitas narcosatánicos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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