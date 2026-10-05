Todo lo que pasó en la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026

Llegó el día de la gran final. Este domingo 4 de octubre, La Casa de los Famosos México 2026 termina su cuarta temporada, con un habitante que apaga las luces de forma definitiva, durante un año.

Pasaron más de dos meses encerrados y se mostraron ante el público 24/7: Los finalistas que llegaron al último día de encierro fueron: Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez.

Durante la última pregala, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp se despidieron del público, no sin antes entregar premios a los mejores momentos de la temporada.

Por ejemplo, Brianda y Masad se llevaron el premio ViX del Shippeo del destino:

Wendy Guevara dedicó unas palabras: “Estoy muy agradecida con todos los que hacen posible este programa, todos los que confiaron en mí. Amo este proyecto demasiado, lo valoro. Ojalá que lleguen más temporadas.

“Es un proyecto que me cambió la vida; agradezco a la producción de ViX, de La Casa, de Televisa, a mi mamá. Por esta y millones de temporadas más”, dijo Marie Claire Harp.

Por su parte, Ricardo Margaleff dijo: “Gracias al público, las pregalas y posgalas son gran dan una proyección brutal, y no se dimensiona. Haber sido parte de este proyecto es de mucho honor y orgullo. Hay garbanzos de a libra durante la carrera y este proyecto eso ha sido, gracias al público”.

¿En qué lugar quedaron los finalistas?

A las 21:58 horas del 4 de octubre, Galilea Montijo anunció a GEMA GAROA como la quinta finalista.

Ese Pérez fue el cuarto lugar.... Karina Torres quedó en TERCER lugar.

José Luis Ramos

José Luis Ramos

Memo Schutz, Mariana Ochoa, siguen aguardando saber quién gana la cuarta temporada.

Aquí puedes ver la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026: