Paola Suárez EXPLOTA por derrota de Karina Torres en La Casa y envía mensaje a Rosa María Noguerón

Desde hace un par de temporadas, en redes sociales se pedía el ingreso de Karina Torres a La Casa de los Famosos México, y este 2026 se cumplió su presencia en la cuarta temporada. Pero en la gran final, este 4 de octubre, Galilea Montijo anunció que Karina Torres fue el TERCER LUGAR.

En su natal Coecillo, León, Guanajuato, habían instalado una pantalla gigante en la plaza central para ver triunfar a la amiga de Wendy Guevara, pero eso no fue posible.

En redes sociales, poco a poco, comenzaron a surgir los mensajes de “fraude”... Pero el más contundente fue el de Paola Suárez, amiga personal de Karina Torres.

Ella estaba en un antro de CDMX, y ahí presenció la derrota. Decidió salir del lugar y grabó un video para decir que consideraba una “m4m4da” que su amiga quedara en tercer lugar.

Paola no se puede creer que Karina fue el tercer lugar PINCHE FRAUDE



KARI APAGA LAS LUCES#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BjG9A5jwjH — Keyvi .✮ (@vigi732) October 5, 2026

Por si fuera poco, le envió un mensaje contundente a la producción de La Casa de los Famosos México, liderada por Rosa María Noguerón y Paly Alonso.

“Estoy emput4disima. Es una m4ma4da en serio, y créanme que si me vuelven a hablar para La Casa, no voy a ir. Es una put4 m4m4da”, dijo Paola Suárez.

Y es que, tras el triunfo de Wendy Guevara en la primera temporada, siempre se dijo que la siguiente en La Casa sería Paola Suárez, pero Karina llegó. Sin embargo, por lo dicho por Paolita, ya ninguna “Perdida” estará en el reality show

Paola Suárez también se fue contra Mariana Ochoa, y hasta acusó que supuestamente firmó un acuerdo con la producción para llevarla a la final.

Todos sabíamos que Mariana sería la ganadora, era demasiado obvio



LA PEOR GANADORA #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Te47NoALth — Keyvi .✮ (@vigi732) October 5, 2026

Los reclamos de las amigas de Karina también incluyeron a la producción porque supuestamente no dejaron entrar al foro al maquillista de Karina Torres.