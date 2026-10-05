Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paola Suárez EXPLOTA por derrota de Karina Torres en La Casa y envía mensaje a Rosa María Noguerón

“Es una m4m4da”, dijo Paolita más que FURIOSA con la producción de #LaCasadelosFamososMx

Octubre 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
paolita-explota.jpg

Paola Suárez está enojada con La Casa de los Famosos México

ViX

Desde hace un par de temporadas, en redes sociales se pedía el ingreso de Karina Torres a La Casa de los Famosos México, y este 2026 se cumplió su presencia en la cuarta temporada. Pero en la gran final, este 4 de octubre, Galilea Montijo anunció que Karina Torres fue el TERCER LUGAR.

En su natal Coecillo, León, Guanajuato, habían instalado una pantalla gigante en la plaza central para ver triunfar a la amiga de Wendy Guevara, pero eso no fue posible.

En redes sociales, poco a poco, comenzaron a surgir los mensajes de “fraude”... Pero el más contundente fue el de Paola Suárez, amiga personal de Karina Torres.

Ella estaba en un antro de CDMX, y ahí presenció la derrota. Decidió salir del lugar y grabó un video para decir que consideraba una “m4m4da” que su amiga quedara en tercer lugar.

Por si fuera poco, le envió un mensaje contundente a la producción de La Casa de los Famosos México, liderada por Rosa María Noguerón y Paly Alonso.

“Estoy emput4disima. Es una m4ma4da en serio, y créanme que si me vuelven a hablar para La Casa, no voy a ir. Es una put4 m4m4da”, dijo Paola Suárez.

Y es que, tras el triunfo de Wendy Guevara en la primera temporada, siempre se dijo que la siguiente en La Casa sería Paola Suárez, pero Karina llegó. Sin embargo, por lo dicho por Paolita, ya ninguna “Perdida” estará en el reality show

Paola Suárez también se fue contra Mariana Ochoa, y hasta acusó que supuestamente firmó un acuerdo con la producción para llevarla a la final.

Los reclamos de las amigas de Karina también incluyeron a la producción porque supuestamente no dejaron entrar al foro al maquillista de Karina Torres.

La Casa de los Famosos México Karina Torres
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
galilea montijo final la casa de los famosos.jpg
Famosos
Galilea Montijo viste un plumaje parisino para la final de La Casa de los Famosos
Octubre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ganadores la casa de los famosos.jpg
Famosos
¿En qué se gastaron los 4 millones de pesos los 3 ganadores anteriores de La Casa de los Famosos?
Octubre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
lacasa--famosos--.jpg
Famosos
Todo lo que pasó en la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
eleazar gomez la granjavip (1).jpg
Famosos
¿A qué volvió Eleazar Gómez en La Granja VIP? El polémico personaje de la temporada 1 regresa al reality
Octubre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitno ese pérezarantza ruiz.jpg
Famosos
Ese Pérez insultó a Arantza en la fiesta de La Casa de los Famosos; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza
“Para que sepan por quién votan”, advirtió Cynthia Klitbo a unas horas de la final de La Casa de los Famosos
Octubre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
amarantaruiz-papa-.jpg
Famosos
Amaranta Ruiz, orgullosa de ver cumplir 91 años a su papá José Carlos Ruiz: “Soy privilegiada de tenerlo”
La actriz nos cuenta cómo es la relación con su padre, el reconocido primer actor José Carlos Ruiz, y el orgullo de verlo cumplir 91 años.
Octubre 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
masad--.jpg
Famosos
"¡Te lo juro!”... Masad Altamimi tras La Casa de los Famosos México: “Soy una buena persona”
Tras su salida de La casa de los famosos México defiende su esencia, reflexiona sobre lo vivido y asegura que su corazón y sus intenciones siempre fueron genuinos.
Octubre 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Sus hijos ya conocen a su novia y Jorge D’Alessio promete: “Nunca voy a volver a lastimar a una mujer”
Tras divorciarse de Marichelo, el líder de Matute admite que cometió errores y nos cuenta cómo es su relación ahora con ella y lo feliz que está en su nuevo romance
Octubre 04, 2026
 · 
Edson Vázquez