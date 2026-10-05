Mariana Ochoa se consagra como la GANADORA de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 terminó después de 71 días, en los que celebridades estuvieron aisladas del exterior mientras sobrevivían semana tras semana. La gran final llegó este domingo 4 de octubre, cuando Galilea Montijo compartió el resultado de los votos del público.

Después de más de 45 millones de votos, los espectadores del reality show decidieron los lugares que ocuparían los cinco finalistas, luego de que Yahir se consagró como el sexto finalista, y Ernesto Laguardia, el séptimo.

El reconocimiento para el primer finalista, tal como en temporadas anteriores, fue de 4 millones de pesos.

MARIANA OCHOA FUE LA GANADORA DE LA CUARTA TEMPORADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO.

Cuando quedaron en la sala, solos, Memo y Mariana conversaron que no tenían claro qué habían hecho bien como para que el público los llevara a la final; reflexionaron que fueron ellos mismos dentro del reality show.

Para sorpresa de todos, Gema Garoa quedó en cuarto lugar, Ese Pérez en cuarto lugar y Karina Torres en tercer lugar.

José Luis Ramos

Karina Torres fue despedida por La Jefa con un emotivo discurso, que utilizó frases de ‘La Licenciada’, como “Loba” y “Cuerpo y rostro”...