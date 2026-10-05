Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mariana Ochoa se consagra como la GANADORA de La Casa de los Famosos México 2026

Memo Schutz y Mariana Ochoa fueron los dos primeros lugares de la competencia, aunque encuestas señalaban que Karina Torres sería la triunfadora.

Octubre 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
mariana-ochoa-ganadora-.jpg

Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México 2026

José Luis Ramos

La Casa de los Famosos México 2026 terminó después de 71 días, en los que celebridades estuvieron aisladas del exterior mientras sobrevivían semana tras semana. La gran final llegó este domingo 4 de octubre, cuando Galilea Montijo compartió el resultado de los votos del público.

Después de más de 45 millones de votos, los espectadores del reality show decidieron los lugares que ocuparían los cinco finalistas, luego de que Yahir se consagró como el sexto finalista, y Ernesto Laguardia, el séptimo.

El reconocimiento para el primer finalista, tal como en temporadas anteriores, fue de 4 millones de pesos.

MARIANA OCHOA FUE LA GANADORA DE LA CUARTA TEMPORADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO.

Cuando quedaron en la sala, solos, Memo y Mariana conversaron que no tenían claro qué habían hecho bien como para que el público los llevara a la final; reflexionaron que fueron ellos mismos dentro del reality show.

Para sorpresa de todos, Gema Garoa quedó en cuarto lugar, Ese Pérez en cuarto lugar y Karina Torres en tercer lugar.

gema-finalista.jpg

José Luis Ramos

Karina Torres fue despedida por La Jefa con un emotivo discurso, que utilizó frases de ‘La Licenciada’, como “Loba” y “Cuerpo y rostro”...

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

lacasa--famosos--.jpg
Famosos
Todo lo que pasó en la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026
Karina, Mariana, Memo, Ese y Gema llegaron como finalistas al domingo 4 de octubre. ¿Quién fue tu favorito?
Octubre 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 01, 2026
Famosos
Galilea Montijo viste un plumaje parisino para la final de La Casa de los Famosos
Octubre 04, 2026
Famosos
¿En qué se gastaron los 4 millones de pesos los 3 ganadores anteriores de La Casa de los Famosos?
Octubre 04, 2026
Famosos
Ese Pérez insultó a Arantza en la fiesta de La Casa de los Famosos; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza
Octubre 04, 2026

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eleazar gomez la granjavip (1).jpg
Famosos
¿A qué volvió Eleazar Gómez en La Granja VIP? El polémico personaje de la temporada 1 regresa al reality
Octubre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
amarantaruiz-papa-.jpg
Famosos
Amaranta Ruiz, orgullosa de ver cumplir 91 años a su papá José Carlos Ruiz: “Soy privilegiada de tenerlo”
Octubre 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
masad--.jpg
Famosos
"¡Te lo juro!”... Masad Altamimi tras La Casa de los Famosos México: “Soy una buena persona”
Octubre 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Sus hijos ya conocen a su novia y Jorge D’Alessio promete: “Nunca voy a volver a lastimar a una mujer”
Octubre 04, 2026
 · 
Edson Vázquez
kevyn bocolor la granja vip.jpg
Famosos
Kevyn Bicolor pierde el control en La Granja VIP: “Estaba borracho y ni me acuerdo”
La fiesta de La Granja VIP generó un nuevo escándalo: Kevyn se puso de mala copa
Octubre 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
la nueva banda timibriche.jpg
Famosos
¿Dónde andan los integrantes de la Nueva Banda Timbiriche?
Surgieron de un reality show pero la banda apenas lanzó un álbum y desapareció al año siguiente
Octubre 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
marichelo.jpg
Famosos
Marichelo lo dice con claridad: “Me divorcié porque Jorge D’Alessio fue infiel”
“Él falló”, reafirma Marichelo al hablar sobre las razones que la llevaron a separarse de Jorge D’Alessio
Octubre 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
camila fernandez (2).jpg
Famosos
Camila Fernández muestra la pancita de su segundo embarazo y le dedica canción en pleno concierto
Camila Fernández se presentó en concierto en Guadalajara, donde dio a conocer la noticia feliz
Octubre 03, 2026
 · 
Alejandro Flores