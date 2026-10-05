Los cinco más impactantes vestidos de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos 2026

Galilea Montijo lo hizo de nuevo: marco tendencia en la moda con sus atuendos en La Casa de los Famosos México.

Con un equipo sólido de diseñadores, estilistas, peinadores y maquillistas, Gali agregó este año un elemento más: su novio Isaac Moreno como modelo para las sesiones de foto producidas en las locaciones de cada atuendo.

Tras 10 semanas y 22 atuendos (las últimas dos semanas apareció tres veces para hacer anuncios de eliminación), Galilea cierra un ciclo más de La Casa de los Famosos y en memoria de su participación, te presentamos sus cinco atuendos más virales.

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Un vestido esculpido a mano

“Nuestro enfoque auténtico y único se refleja minuciosamente a través de piezas atemporales, confeccionadas a mano con gran detalle en colaboración con artesanos de todo el mundo”.

Así es como se describe la obra de la diseñadora Rachel Gilbert . Y cada uno de esos elementos se pueden ver en el vestido que utilizó Galilea Montijo en la gala del miércoles 30 de septiembre en La Casa de los Famosos.

“Empoderamos e inspiramos a la mujer creando siluetas diseñadas de manera innata para la figura femenina”, se explica en el sitio oficial de Gilbert.

Lo que vistió Montijo esta noche fue un evidente empoderamiento e inspiración: está confeccionado con un tejido bordado con cuentas metálicas doradas, lo que le da un acabado brillante y texturizado.

Acorde con el estilo desarrollado por Gilbert a lo largo de su carrera, el atuendo de Gali parece esculpido para contornear y acompañar sus momentos más especiales.

Como se lee en su sitio oficial, “se ofrece exclusividad y autenticidad en nuestro enfoque, trabajando para ser una fuente confiable de estilo e inspiración para la mujer moderna”.

Escultural y mexicana

Galilea Montijo inauguró la época patria con el vestido que usó en la gala de eliminación del 6 de septiembre.

La conductora de las galas más importantes cada semana en La Casa de los Famosos México lució un atuendo que, sin ser obvio, resaltó el orgullo por lo mexicano.

En esta ocasión el diseño fue de Roberto de la Nuva, artista chihuahuense cuyo trabajo se caracteriza precisamente por enfocarse en lo nacional a partir de elementos teatrales y escultóricos.

Galilea reinventada

Galilea Montijo se puso otoñal para la gala de eliminación de este 23 de agosto de La Casa de los Famosos México.

El diseño de Raquel Orozco destaca por su corte de sirena y un corpiño ajustado, mientras que la caída de la falda es voluminosa y se ensancha gradualmente, terminando en una cola que arrastra por el suelo.

En su descripción oficial, el vestuario se propone como “inspirado en la fuerza y el movimiento orgánico de las aves”.

La reina Galilea

El vestido de Galilea Montijo en la tercera gala de eliminación fue un diseño de Valeria Coa.

Caracterizado por los colores claros y luminosos, se trata de un atuendo que remite a las pinturas del romanticismo europeo.

Con un equilibrio entre lo clásico y lo arriesgado, el diseño es de dos piezas en las que destaca el escote profundo en “V”, aberturas frontales y un drapeado (tela en pliegues) en tonos verde menta o pastel.

Galilea Montijo y su vestido de mariposa en la segunda gala de nominación

Para la gala de nominación del 12 de agosto, Galilea Montijo eligió un diseño vanguardista y escultural.

Vanguardista por las aberturas en la cintura que dejaban ver los costados del abdomen y unos tirantes que forman un X sobre el escorte y también sobre el cuello.

En pocas palabras: un vestido que deja ver la figura de Gali perfectamente trabajada en el gimnasio

Lo escultural se hace evidente en la pieza central del vestido: una mariposa tridimensional a gran escala y en la cual se pueden ver bordados y apliques brillantes en las alas.

El remate es artesanal: en el centro del cuerpo de la mariposa, cuelga una borla negra de hilos sedosos que aporta movimiento al diseño.

El vestido es un diseño de Roberto de la Nuva, un excepcional diseñador cuyo trabajo se ha enfocado siempre en mostrar lo escultural de los cuerpos que viste.

Entre la orquídea y el metal

Iván Gallegos y David Márquez son diseñadores recurrentes en la vida de Galilea Montijo.

Para La Casa de los Famosos, la dupla de estos artistas han trabajado muchas veces con Gali y en esta segunda nominación trabajaron como verdaderos artesanos.

En exclusiva para la revista ERES, el modelo que lució la conductora fue definido como si fuera una pieza de joyería.

“Inspirado en la dualidad entre la delicadeza de una orquídea y la permanencia del metal, el vestido transforma la naturaleza en una pieza de joyería. Una malla de cuentas y cristales envuelve el cuerpo, mientras una rama de orquídeas bañada en platino y rodio florece sobre el escote”.

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Jessica Marmolejo, la estilista de cabecera de Gali, escribió un comentario exultante en la publicación de Instagram donde mostró el vestido de Iann Dey.

“Lo espectacular que estás, morra”, escribió con mayúsculas.