Periodista cubría la noticia de un choque cuando helicóptero en el que sobrevolaba SE DESPLOMÓ

“Tengo el mejor trabajo del mundo”.

Un helicóptero de noticias se desplomó dejando tres personas sin vida y una más hospitalizada. Los comunicadores estaban cubriendo un choque masivo entre dos edificios comerciales en Chatsworth, en Los Ángeles, California, cuando la aeronave chocó.

El helicóptero se encontraba en la zona para realizar una cobertura aérea de otro incidente ocurrido horas antes, en el que un vehículo SUV se impactó contra un autobús del Metro de Los Ángeles.

En tanto, las víctimas a bordo fueron identificadas como: la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. Una tercer persona murió en tierra, mientras que otras personas fueron atendidas por servicios de emergencia.

Más de 70 bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio. Aunque la causa del desplome permanece bajo investigación.

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¿Quién era la periodista Eliana Moreno?

La comunicadora, de casi 40 años, nació en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. En 2010 obtuvo una licenciatura en periodismo audiovisual y ciencias políticas en la Universidad Chapman. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de ‘Angel City air’ y a lo largo de cu carrera trabajó para varios medios del sur de California.

Reconocida por televidentes de NBC4 y Telemundo 52, Moreno hacía coberturas tanto en inglés como en español. En su cuenta de Instagram se presentaba como ‘Eli in the heli’, un juego de palabras que hacían referencia a su trabajo desde los aires.

“Tengo el mejor trabajo del mundo”, escribió en una de esas publicaciones.

Por su parte, George Marciniw acumuló más de 30 años de experiencia como piloto.

En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes del paisaje urbano de Los Ángeles tomadas durante lo que él llamaba un “news cruise”, término con el que se refería a los recorridos de cobertura en helicóptero. En varias de esas publicaciones atribuía las fotos a su colega Moreno.

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NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles”, y extendieron sus condolencias a las familias, amigos y colegas de las víctimas.