Moisés Peñaloza se cree más inteligente que la producción de LCDF porque tiene “mente de ingeniero”

Moisés Peñaloza le declaró la guerra a La Casa. Es decir, a la producción. Es decir, cree que puede derrotarla en sus juegos mentales y emocionales.

El actor, galán de telenovelas y concursante de fisicoculturismo está convencido de que su mente es más poderosa que la del equipo de producción del reality show.

“Voy a decir un argumento que dije ayer cuando ustedes se fueron”, le explicó a Ximena Herrera y Gema Garoa.

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Moisés asegura que en la casa “no hay malas personas”.

“Siento que de repente eso de los bandos... pero que seamos mas inteligentes que La Casa; La Casa busca eso, que colapsemos vamos a decirnos las cosas de frente aunque nos duele para que no pase eso de los bandos”.

Así es la mente de Moisés Peñaloza

Efectivamente, en esta segunda semana el reality show comenzó a mostrar por lo menos tres grupos rivales.

Moisés se refiere a eso cuando dice que La Casa quiere que colapsen: generar conflictos entre ellos a partir de la convivencia diario y las dinámicas que pone la producción.

Peñaloza tiene, dice, el antídoto para eso.

“Hay que decirnos las cosas de frente: que eres un flojo, que no quieres hacer las cosas, hay que decirlo”.

Y enseguida soltó la contundente frase que, de ser cierta, habría puesto a temblar a la producción de La Casa de los Famosos.

“Es que yo estoy pensando todo el tiempo. A mí me encantan las matemáticas y mi mente de ingeniero me hace estar pum, pum, pensando mil cosas”.

Peñaloza es esta semana el líder y por tanto tiene inmunidad.

La estratregia de Moisés contra Ernesto Laguardia

Moisés también tuvo una conversación reveladora con Ernesto Laguardia a quien nominó esta semana.

Para empezar, le dijo que lo nominó “porque tenía que tirar un nombre” pero que no tiene nada en contra de él.

Luego le reveló que tiene una estrategia para ganar La Casa de los Famosos pero que no puede revelarla... a menos que él le revelara la suya para ver si hacen equipo.

Ernesto, durante gran parte de la conversación, se limitó a escucharlo