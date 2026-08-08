Verónica Castro asombra con su cambio de look y su estilista la defiende del hate en redes

Verónica Castro reapareció en redes sociales, no en su perfil pero sí en el de su nuevo estilista Pepe Gutiérrez.

Con maquillaje de Alfonso Waithsman, Verónica se puso en manos de Pepe para que le hiciera un radical cambio en el cabello, tanto en forma, volumen y color.

Gutiérrez trabajó en ella, de hecho, a partir de un color personalizado Silver Balayage, la popular técnica mediante la cual se usan las mechas decoloradas para integrar y disimular las canas.

“Sueño cumplido. Finalmente con la reina de la televisión mexicana”, escribió Pepe Gutiérrez en una publicación que incluyó varias fotos de La Vero.

Los mensajes contra Verónica Castro por el uso de filtros

En esa publicación, algunos seguidores hicieron comentarios que Pepe Gutiérrez consideró pasivo-agresivos y que por tanto decidió responder frontalmente.

"¿Qué filtro usaron?”, pregunta una de esas seguidoras, en alusión a la fotografía publicada.

Ya en otras ocasiones Verónica Castro ha recibido mensajes de hate por el uso de filtros en sus fotos de redes sociales. Y ella misma ha respondido que los usa porque existen y puede.

En esta ocasión, sin embargo, fue su estilista el que respondió:

“Mi vida preciosa más bien dime tú cuál usas ? Para no usarlo corazón bello ya vi tus publicaciones mi chiquita bella y apenas se te ven tus ojitos”.

En otra publicación, Pepe mostró un video mientras le acomoda el cabello y otra vez hubo un mensaje de odio de alguien que dijo que no se sabrá qué tan bueno fue el maquillaje de Waithsman “hasta que se quite los mil filtros”.

Pepe Gutiérrez prefirió ignorar estos otros comentarios y se centró en la emoción por haber peinado a la leyenda de las telenovelas mexicanas.