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¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla

Ayer se hizo oficial a Carlos Trejo como el primer competidor en el reality y ahora soltaron las pistas para el segundo habitante.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ivonne-Montero.jpg

Ivonne Montero sería la segunda confirmada para ‘La Granja VIP’.

Getty Images/Instagram

“Ivonne Montero la próxima revelada para la granja????”.

Este jueves 6 de agosto se confirmó a Carlos Trejo como el primer competidor en ‘La Granja VIP’. La revelación, que se llevó a cabo en el matutino ‘Venga la Alegría’, también soltó elementos que delatan a la segunda granjera.

Los presentadores Kristal Silva y Ricardo Casares realizaron una dinámica para desvelar las pistas sobre el nuevo habitante y se trató de un mechón de cabello color blanco y dos piercings.

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De inmediato, en redes sociales se comenzó a hablar de Ivonne Montero, quien cumple con las características presentadas.

“Ivonne Montero la próxima revelada para la granja???? Mechón blanco... ella tiene uno... piercings... ella tiene en la cara...Será????”, escribió un usuario en X.

Pese a las similitudes en las pistas, trascendió que Montero no había sido mencionada en las listas que se filtraron sobre los posibles competidores del reality de TV Azteca. Esto mantiene una incógnita previo a la revelación, prevista para el fin de semana.

En tanto, se ha confirmado que la segunda edición del programa contará con modificaciones en su formato. Esta versión tendrá 20 participantes que habitarán la granja donde su desempeño y dinámicas definirán sus comodidades.

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En redes sociales se especula que otros de los posibles habitantes en ‘La Granja VIP’ serían Litzy, Rafa Mercadante, Leslie Galalrdo, Lizbeth Rodríguez, Polo Morín, Laura Flores, Tábata Jalil, Agustín Fernández, Jessica Coch, Armando Araiza, Vince Miranda, Brenda Zambrano, Memo Aponte, Pablo Portillo, Ana Patricia Rojo, Yina Calderón, Irvin Villatoro, Nando, Carla Carrillo, Domelipa, Suavecito, Daniela Castro, Gloria Aura, Jonathan Islas y Adriana Nieto.

La Granja VIP Ivonne Montero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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