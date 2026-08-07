Valentina Buzzurro celebra su primer protagónico en “Te esperaba” pero advierte: “Quiero ser humilde y real”

Después de consolidarse con personajes que le permitieron demostrar su versatilidad, especialmente con la recordada Fedra de Regalo de amor, Valentina Buzzurro inicia una nueva etapa en su carrera al convertirse en la protagonista de la próxima telenovela de la productora Silvia Cano: Te esperaba, que representa la recompensa a años de trabajo y adaptación, pero también una enorme responsabilidad al encabezar una historia que promete romper con los estereotipos tradicionales de las heroínas televisivas.

La actriz de origen italiano no ocultó la emoción que significa alcanzar este momento, pues reconoce que el camino ha estado lleno de esfuerzo y aprendizaje.

“Se trabajó mucho para llegar hasta aquí, yo estoy muy feliz de que sea mi primer protagónico, estoy agradecida, nerviosa, pero sobre todo emocionada de que puedan ver esta historia tan controversial, creo que esta historia ya me esperaba”.

@tvynovelas 🤩✨La productora Silvia Cano presentó a los protagonistas de su próxima telenovela, #TeEsperaba 💖 Valentina Buzzurro a y David Chocarro lideran el elenco de la historia que veremos en TelevisaUnivision #tvynovelasmex #telenovelas #davidchocarro 📹 Edson Vázquez ♬ sonido original - TVyNovelas

Más que interpretar a una protagonista perfecta, Buzzurro desea construir un personaje cercano al público, capaz de equivocarse y provocar empatía.

“Me gustaría que no digan de mí: ‘Ay, está perfecta’, eso ya da un poco de flojera, quisiera que digan: ‘Híjole, yo también hubiera hecho lo mismo’, o ‘la regó, pero yo también quizá hubiera ido por ese camino’, ojalá que se logre eso, verme como una actriz muy humana, no inalcanzable”.

La intérprete sabe que el éxito de Fedra dejó una vara muy alta en su carrera, aquella villana conquistó a la audiencia por su complejidad y ahora el desafío consiste en demostrar que una protagonista también puede ser igual de interesante.

Valentina nació en Italia. Su padre, Giovanni, es italiano, y su madre, Claudia, mexicana; de niña se la trajeron a vivir a México y hoy, asegura, no se iría de aquí.

“Con Fedra, mi personaje anterior, se logró una villana poco convencional, una villana divertida, pero que te daba ternura, pero que también la odiabas, entonces, ese es un personaje complejo, creo que hoy la vara está alta para mí, porque me la puse sola con ese personaje, es verdad que con un protagónico será diferente, una villana siempre va a ser más icónica, pero yo no creo que las protagonistas siempre tengan que ser las grises, ojala que esta vez me toque también brillar desde el punto de vista de una protagonista”.

La historia, adelantó, tocará un tema que seguramente generará conversación entre las familias mexicanas, particularmente por la diferencia de edad entre los personajes principales.

“A mí no me asusta la diferencia de edad, pero sé que se van a infartar en las casas, seguramente va a abrir un tema de conversación y eso es bueno, qué mejor que tener un proyecto en las manos que ayude a cuestionarse, a pensar dos veces a ver si está tan mal o no, creo que de repente se pintan muy perfectas a las protagonistas en la televisión, quiero ser una protagonista real, he quitado muchos textos que la hacen perfecta, quiero hacer a alguien humana, con errores, que no solamente su error es amar, sino muchos otros”.

Consciente de que encabezar una producción también implica convertirse en ejemplo para el resto del elenco, la actriz aseguró que desea ejercer ese liderazgo desde la sencillez.

“Lo que me gustaría marcar es que haya humildad, porque si tus compañeros ven que tú no te quejas, que eres buena persona y vas para adelante, todos los demás intentan hacer lo mismo, entonces, ojalá que mi paso por ser protagonista, contagie humildad, amor y el ser buena gente, porque luego se le sube a las gente y yo no quiero ser de esas personas”.

El anuncio también la llevó a recordar el largo camino recorrido desde su infancia, cuando acudía como parte del público los foros de Televisa para ver En familia con Chabelo, sin imaginar que años después regresaría como la figura principal de una producción.

“Me acordaba de cuando entré aquí, siendo público, y hoy solamente le digo a esa pequeña que tenía ese sueño y que vino a ver En familia con Chabelo: ‘Mira cómo estás entrando hoy, qué diferencia, de Chabelo a protagonista’”.

Su historia personal también ha estado marcada por el proceso de adaptación en México, nacida en Italia y con madre mexicana, reconoce que la transición no fue sencilla, pero terminó encontrando en este país el lugar donde quiere desarrollar su vida y carrera.

“Me costó mucho la transición, mi mamá es mexicana, entonces yo medio entendía el español, pero cuando llegué acá me trabé, me costó trabajo la escuela al inicio, había bullyng, los niños son muy rudos, no sabía nada, y la comida me costó mucho acostumbrarme, porque por ejemplo en Italia en la mañana comemos leche y galletas y aquí chilaquiles, y se me hacía una tortura, pero bueno, el tiempo pasó y hoy no me iría a ningún otro lugar que no sea México”.

Con este primer protagónico, Valentina Buzzurro no solo busca consolidarse como una de las nuevas figuras estelares de la televisión mexicana, sino demostrar que las protagonistas también pueden ser imperfectas, humanas y profundamente cercanas a quienes las ven desde casa.

