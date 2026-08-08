Todos contra Memo Schutz: panelistas, conductores y hasta sus amigos lo destrozan por lo que hizo en LCDF

Memo Schutz se ha ganado dos cosas con su participación en La Casa de los Famosos: una es la simpatía del público por su carácter paternal y bonachón; la otra es la crítica despiadada de amigos y panelistas por su estilo de juego.

El comentarista deportivo comenzó la primera semana con una nominación atípica: eligió a sus nominados por orden alfabético.

Agregó, además, a Ese Pérez “porque le va al América”.

En la segunda semana repitió la estrategia pero ahora con el orden alfabético inverso... y agregó a Ese Pérez porque le va al América.

"¡Eso no es jugar!”, explotó el Borrego Nava, panelista de La Casa de los Famosos.

Jessie Cervantes coincidió con él en que la estrategia de Memo era equivocada o al menos poco efectiva.

¿Qué dijeron Toño de Valdés y Enrique Burak de Memo Schutz?

Incluso los amigos de Memo Schutz en el exterior de la Casa se mostraron consternados.

Antonio de Valdés y Enrique Burak, con quienes ha compartido 20 años de trabajo en el ámbito deportivo se rieron de él.

“Perdóname lo que voy a decir pero es una recontrama...”, explotó Burak.

Antonio de Valdés también dijo con sorna:

“Eso no es Schutz, eso no es”.

Toño de Valdés y Enrique Burak siendo ellos mismos al hablar de la forma en que nominó Memo Schutz 😂😂😂 pic.twitter.com/ctw9ZjQCdz — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) August 6, 2026

Y Burak remató su comentario (realizado en un podcast en el que Memo suele participar) con otra broma:

“Ya Chabelo, el amigo de todos los niños, ya tristemente se murió; acá se trata de otra cosa”.

Schutz, sin embargo, ha dicho que insistirá en esta estrategia por lo menos hasta que él considere que se puede privilegiar la convivencia por encima de la competencia.