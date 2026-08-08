¿Cuándo estrena “Tierra de amor y coraje” en las estrellas tras su llegada a ViX este 7 de agosto?

Este 7 de agosto llegó a ViX Estados Unidos la nueva historia “Tierra de amor y coraje”, del productor José Alberto Castro. Los primeros cinco capítulos ya se pueden ver en esa plataforma y, cada viernes, se sumarán cinco episodios más.

Las fechas de estreno de ‘Tierra de Amor y Coraje’ varían conforme la región:

4 de septiembre estrena en ViX México

8 de septiembre estrena en Univision

5 de octubre estrena en Las Estrellas

Tierra de amor y coraje Octavio Lazcano

¿Quiénes participan en la telenovela?

Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio son los rostros masculinos protagonistas de “Tierra de amor y coraje”, mientras que Sofía Castro da vida a ‘Clara Barrios’. Brandon es ‘Juan Coraje’, Emmanuel es ‘Jerónimo Coraje’ y Emilio es ‘Lalo Coraje’.

Sergio Goyri, Emmanuel Palomares, Minnie West, Moisés Arizmendi, Dalilah Polanco, Patricia Navidad, entre otros, suman al elenco, así como Arturo Peniche y Mar Contreras.

El tema musical corre a cargo de Carín León, con la canción ‘Desde que te tengo’.

¿De qué trata “Tierra de amor y coraje”?

La telenovela sigue la historia de tres hermanos que terminan enamorándose de la misma mujer. Esta situación que desencadena rivalidades, secretos y enfrentamientos que pondrán a prueba los lazos familiares.

Llama la atención que fue grabada en el desierto de Arizona. Allá, los ranchos Coraje y Barrios mantienen un disputa por el acceso al río de la zona, pero eso es solo una parte del conflicto completo.

‘Clara Barrios’ pondrá a prueba a los hermanos Coraje.