Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”

Poco a poco se van desvelando más detalles del terrible tiroteo que ocurrió en las pirámides de Teotihuacán y que cobró la vida de una turista canadiense, además de dejar 13 heridos.

Lo que se sabe sobre el tirador es que abrió fuego alrededor del medio día y desde la Pirámide de la Luna y sostuvo una discusión con algunos visitantes. Después se quitó la vida de un disparo.

También se dio a conocer que el individuo arribó a la zona arqueológica en un taxi de la aplicación Uber y se hospedó en un hotel de las inmediaciones un día antes de los hechos.

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Varios videos que comenzaron a difundirse en redes sociales mostraban al atacante, un hombre joven, caminar con un arma por el lugar, mientras otras personas permanecían tiradas en una de las plataformas de la Pirámide de la Luna.

De acuerdo con el diario El Universal, el atacante vestía una camiseta negra con la leyenda ‘Disconnect and self destruct’ (‘Desconecta y autodestrúyete’), además de portar una imagen elaborada con Inteligencia Artificial.

Entre sus pertenencias se encontró su INE y con ella se confirmó su identidad. Su nombre era Julio César Jasso Ramírez y tenía 27 años.

Había también una foto elaborada con IA junto a su cuerpo donde aparecía con Erick Harris y Dylan Klebold, responsables de la masacre de Columbine, en EE.UU., ocurrida hace 25 años.

En redes sociales el hombre aparece posando mientras realiza el saludo nazi.

También se especula que pudo haber estado hablando por teléfono y tener entre las manos un walkie talkie, sin que se pueda verificar dicha información.

El audio grabado a muy corta distancia del sujeto de Teotihuacán pone la piel chinita.



Se le oye fuera de sí, molesto porque los turistas se acercan a tomarse fotos en un sitio que, según dice, “fue construido para sacrificios”. Después cambia el tono y hasta empieza a hablar… pic.twitter.com/Fwnaefp0qH — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 21, 2026

Se filtra aterrador video el tirador de las pirámides

En un clip que circula en redes sociales se puede escuchar cómo Jasso Ramírez tiene el control sobre un nutrido grupo de turistas que permanecen pecho tierra mientras escuchan sus insultos.

El atacante grita, cambia el tono al acento español, pide a otros que se alejen y a los europeos les dice que no volverán. También enfatiza en que las pirámides fueron construidas para realizar rituales de sacrificio.

“Y si no lo haces, te disparo. Vete por allá, est*pida. Rápido, córtalos todo… Y vosotros, y mier*a, que habéis venido desde la pu*a Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabr*nes, no para que vengáis a hacer la pu*a fotito de mier*a. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra”, sentencia el criminal.

Al tiempo que advierte que “han muerto dos put*s coreanos allá, los he sacrificado como a perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se le mira directamente, cabr*n”.

Luego pide a un turista que de un anuncio a los policías que rodean la base de la pirámide.

“Necesito alguien. Tú largate que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate y dile a esos cabron*s que aquí tengo rehenes y como intenten subir los voy matar. Rápido. Díselos ahora o busco a otro. Pu*o portugués de mier*a. Eres un brasileño asqueroso”, grita el tirador mientras se escucha también la voz de los oficiales que le piden se entregue. “Tire su arma y descienda”.

El sujeto termina dirigiéndose a otros visitantes: “Vosotros, idiotas de allá. Tú, guarra, ¿qué crees que no te veo? Levántate o te disparo. Y tú también, estúpido”.

Julio César deja de hablar y de inmediato todos se percatan que el criminal ya no es un peligro. Ya se habría disparado. Todos corren para ponerse a salvo.

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Los rehenes que grabaron el video

Telediario matutino pudo contactar a la joven que grabó el video donde se escuchan las aterradoras palabras del tirador.

“Fueron 14 minutos porque de hecho yo ya estaba grabando… él ya nos tenía encima, ya no nos podíamos mover sino caíamos hacia abajo de la pirámide. No nos quedó de otra que agacharnos, no decir nada, en calma aunque él estaba tirando a la gente que estaba junto a nosotros”, explicó Jacqueline Gutiérrez, turista estadounidense.

Quien agregó que “una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar de sacrificio y que no era para sus fotitos y es cuando yo metí el teléfono un poco más… no quería que él se enojara más”.

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📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐️ pic.twitter.com/4fP01nj9iA — Telediario CdMx (@telediario) April 21, 2026

Finalmente, la joven junto a sus padres, reflexionaron el motivo que orilló a Jasso Ramírez ha provocar este terrible episodio donde termino quitándose la vida.

“Es el aniversario de la masacre de Columbine y me parece que él tenía una camisa honrando eso que pasó. Me parece que eso fue lo que él quiso hacer. Pero en verdad si él hubiera querido matarnos a todos lo pudo haber hecho”, concluyó.