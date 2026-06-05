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Brenda Bezares reacciona por ella y por Mario al nuevo documental de Paco Stanley

La esposa de Mayito dedicó una emocionante carta a sus hijos

Junio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
familia bezares nuevo documental.jpg

La familia dice estar fortalecida

Instagram

Con mensaje metafórico, Brenda Bezares reaccionó al nuevo documental de Paco Stanley, “Testigos, la verdad tiene voz: Paco Stanley”.

La esposa de Mayito hizo una publicación en Instagram donde habló por ella, por su esposo y por su familia.
"¡Mi familia inquebrantable , nos quisieron derrumbar , pero nos levantamos más fuertes , más unidos y más imparables que nunca!”.
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El documental se basa en el testimonio de dos ex agentes de al policía en Jalisco que aseguran haber escuchado quién ordenó la muerte de Paco Stanley.
El caso del conductor de “Una tras otra” aún sigue abierto a 27 años de haber ocurrido. Otro documental, “El show, crónica de un asesinato”, producido por ViX revela que Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, está convencido de que la investigación quedó detenida “por razones políticas”.

La respuesta de los Bezares al documental nuevo

Mario Bezares estuvo preso acusado por haber “facilitado” el crimen. Un año y medio después de haberlo encarcelado, el comediante y conductor fue liberado y absuelto.
Durante ese tiempo, Mayito tuvo el apoyo incondicional de su esposa Brenda, quien se convirtió en su defensora más férrea.
Ahora, con el estreno del nuevo documental, Brenda Bezares publicó un mensaje en Instagram donde asegura que su familia ha dejado de voltear al pasado y que se concentra en el futuro.

"¡No somos una familia que sobrevivió a la tormenta , somos una familia que aprendió a trasformarla en fuerza!”.

El mensaje termina con una carta dirigida a la familia Bezares, donde Brenda agradece su resiliencia.

“Ustedes son mi mayor orgullo y mi más grande bendición”.

Brenda Bezares Paco Stanley
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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